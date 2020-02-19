Жители Приангарья стали чаще брать сим-карты оператора СберМобайл

Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, активно завоевывает симпатии жителей байкальских регионов. За четыре первых месяца работы на территории Байкальского банка Сбербанка – в Иркутской области и республике Бурятия более 14 тысяч жителей стали абонентами новой мобильной сети.

Как сообщает пресс-служба банка, первый запуск мобильного оператора СберМобайл на территории России состоялся 26 сентября 2018 года. В Иркутской области и Бурятии сеть начала работать с ноября 2019 года, на сегодняшний день услуги Сбермобайла доступны в 57 субъектах Российской Федерации. Отличительной особенностью нового мобильного оператора, пришедшего к абонентам сибирских регионов, стала возможность клиентов Сбермобайла самостоятельно собирать тариф в соответствии с их предпочтениями: выбирать необходимое количество минут, сообщений, объем трафика и настраивать безлимитные мобильные опции, либо подключать один из тарифов с готовым наполнением.

Так, тариф «Все, что нужно» за 249 рублей в месяц включает в себя оптимальное, в сравнении с другими тарифами линейки, количество минут, гигабайт и SMS. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» – фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту. Клиенты нового мобильного оператора обратили внимание и на безлимитные мессенджеры, которые доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика при этом на них не расходуется). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры доступны еще и на период действия роумингового пакета трафика, даже если клиент израсходовал весь объем.

Дополнительным бонусом к традиционным услугам связи партнер Сбербанка предложил своим абонентам программу лояльности «Спасибо от Сбербанка». Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, ее участники могут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл

– Жители Прибайкалья очень мобильны, ценят сервис и возможность всегда быть на связи. Не удивительно, что новое предложение привлекло внимание населения и сотрудники отделений Сбербанка в Иркутской области и Бурятии практически сразу почувствовали этот запрос на Сбермобайл. Экосистема нашего банка сейчас заточена именно на это – давать клиентам максимум удобных и полезных сервисов, которые помогают людям и бизнесу решать свои задачи, – говорит директор блока Розничный бизнес и Сеть продаж Байкальского банка ПАО Сбербанк Иван Подлужный.

Как отмечают сотрудники отделений банка пик продаж сим-карт нового мобильного оператора пришелся на декабрь 2019 года, в этом месяце абонентами Сбермобайла стали 4679 жителей Приангарья и 1837 жителей республики Бурятия. Начиная с января 2020 года динамика показывает постоянный рост абонентов Сбермобайла.

Подключиться к сети нового для регионов оператора мобильной связи– СберМобайл жители Иркутской области и Бурятии могут во всех отделениях Сбербанка или заказать SIM-карту на сайте sbermobile.ru.

По инф. Телеинформа

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