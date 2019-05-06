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«Зеленый Марафон» Сбербанка объединит 60 городов России

По инф. Телеинформа   
06 Мая 2019 г.
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География традиционного забега «Зеленый Марафон» расширяется и в этом году достигла отметки в 60 городов. В список городов, принимающих марафон, приуроченный ко Дню защиты детей, добавился Сочи, сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Зеленый Марафон» Сбербанка объединит 60 городов России

Кстати, три года назад «Зеленый Марафон» уже проводился на черноморском побережье. В настоящий момент для участия в «Зеленом Марафоне» зарегистрировались уже более 50 тысяч человек. Все они смогут выйти на старт разных дистанций. В регионах страны участникам «Зеленого Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 и 10 км. Так в Иркутске забег состоится на 4,2 км. Будет организована отдельная трасса для спортсменов от 7 до 13 лет, развлекательная программа для дошкольников и малышей. В Москве третий год подряд пройдет «Зеленый Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца».

Традиционно в городах-участниках «Зеленого Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции, голосование за которые продлится на сайте до 8 мая.

Справка:

  • Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».
  • В 2019 году «Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

По инф. Телеинформа

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