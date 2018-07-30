Заявку на голосование не дома можно подать уже сейчас

В Приангарье с 25 июля по 5 сентября принимают заявки от избирателей, которые в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, не смогут изъявить свою волю по месту регистрации.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, для того чтобы проголосовать на удобном для него избирательном участке на территории Иркутской области, житель региона должен подать заявление в любой ТИК в области, любом подразделении МФЦ или через портал «Госуслуг».

С 29 августа принимать заявления избирателей будут и участковые комиссии Приангарья. Гражданин должен обратиться туда лично с паспортом и заполнить заявление, указав тот избирательный участок, на котором он планирует голосовать 9 сентября.

Напомним, в единый день голосования в Иркутской области пройдут выборы в Законодательное собрание региона третьего созыва и ряд муниципальных выборов.

Координаты:

Определить удобный участок для голосования поможет сервис «Нади свой избирательный участок» на сайте cikrf.ru. Кроме того, можно обратиться за консультацией в Центр оперативного информирования Избирательной комиссии Иркутской области по телефону: 8 (3952) 25-64-97.

По инф. Телеинформа

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