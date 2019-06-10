ЗАО «Сбербанк-АСТ» и правительство Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве

7 июня подписано соглашение о сотрудничестве между ЗАО «Сбербанк-АСТ», входит в экоситему Сбербанка, и правительством Иркутской области о взаимодействии по вопросам реализации мероприятий, направленных на организацию и проведение закупок товаров, работ, услуг в электронной форме – витрина прямых закупок Иркутской области посредством онлайн-сервиса SberB2B.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ЭТП Николай Андреев и заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов во время работы Петербургского международного экономического форума.

«Сбербанк-АСТ» и Иркутская область давно наладили плодотворное сотрудничество. Представители ЭТП регулярно принимают участие в региональных мероприятиях, посвященных закупкам. Площадка выступила соорганизатором всероссийской конференции «Эффективное управление корпоративными закупками: новейшие изменения, практика, комментарии».

Новое соглашение демонстрирует приверженность сторон принципам открытости закупочной деятельности, экономии бюджетных средств за счет конкуренции, снижению издержек на ведение процедур, а также нацеленность на постоянное повышение уровня профессионализма заказчиков.

– Все сервисы платформы SberB2B работают именно с учетом особенностей малых закупок и нацелены на то, чтобы сделать их максимально эффективными. Есть возможность консолидации объемов для получения лучшей цены. Дополнительные услуги предлагаются на усмотрение клиентов: это финансовые и логистические инструменты. Вся работа ведется в онлайн-режиме, вплоть до заключения сделок. При этом мы планируем постоянно подключать новый функционал, – говорит генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев.

Магазин малых закупок SberB2B обеспечивает полный цикл online-услуг по закупкам и поддерживающим сервисам. Платформа SberB2B позволяет осуществлять малые закупочные процедуры, которые регулируются 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также проводить коммерческие закупки для разных сфер деятельности. Аудитория магазина малых закупок – государственные и муниципальные заказчики, а также любые частные предприниматели.

Все сервисы SberB2B работают именно с учетом особенностей малых закупок и нацелены на то, чтобы сделать их максимально эффективными. Все запросы и предложения выполняются в онлайн-режиме. Для заказчиков и поставщиков предлагается широкий набор инструментов, позволяющих кастомизировать свои закупки, задать автоматические параметры, выстроить внутреннюю систему.

Компания приглашает регионы к сотрудничеству в новом формате на SberB2B, предлагая надежные сервисы ведущей электронной торговой площадки страны, удобство, экономию времени и издержек, а также широкий выбор проверенных поставщиков.

По инф. Телеинформа

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