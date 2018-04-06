Залари, Белореченский и Усолье-Сибирское получат новые кинозалы

В 2018 году в Усолье-Сибирском и поселках Белореченский и Залари появятся кинозалы. Таков итог конкурса Фонда кино по распределению субсидий между муниципалитетами на постройку кинозалов.



Напомним, в 2018 году это финансирование получат восемь муниципальных образований Иркутской области, сразу несколько кинозалов появятся в избирательном округе Сергея Тена: два в Усолье-Сибирском и по одному в поселках Белореченский и Залари.



Положительное решение по заявкам состоялось благодаря поддержке Сергея Тена и консультационной помощи специалистов Благотворительного фонда имени Юрия Тена. В этом году изменилось условие участия в грантовом конкурсе, приоритет получили кинотеатры в городах с населением до 500 тысяч человек. В предыдущие годы субсидии распределялись на населенные пункты до ста тысяч жителей. При этом организаторы строго отслеживали, чтобы была широкая география и не более одного кинотеатра в муниципальном образовании.

– В общей сложности по этой программе поддержки модернизации кинотеатров Фонда кино в округе уже обновились кинотеатры в Черемхово и Алзамае. В этом году субсидии придут в Усолье-Сибирское, Белореченское и Залари. По этому проекту мы стали работать с октября 2016 года, – рассказал Сергей Тен.

Депутат встречался с исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд Кино» Антоном Малышевым, с директором департамента кинематографии министерства культуры РФ Вячеславом Тельновым. Они обсуждали конкурсы, причины отклонения заявок на этот конкурс от организаций Иркутской области.

– Выяснилось, что конкурсной комиссией отклонялись заявки от участников из тех городов и поселений, численность населения которых не превышала 10 тысяч человек, или в них уже имелся хотя бы один цифровой зал. Также было достаточное количество отказов по формальным признакам: неполный комплект документов или проблемы с документами, подтверждающими право владения помещением и т.д. Поэтому к заявкам 2018 года мы уже подходили вдумчиво, искали дополнительные аргументы в нашу пользу, – отметил Сергей Тен.

Например, по Усолью-Сибирскому дополнительно в письме поддержки указывали на то, что город имеет статус моногорода со сложным социально-экономическим положением, что ему присвоен статус территории опережающего развития. Дом культуры «Родник» в Заларинском районе, по сути, единственный на 15 муниципальных образований и 64 населенных пункта, и там практически с середины 1990-х годов не было ни одного киносеанса. При этом сегодня дом культуры полностью отремонтирован и вполне может быть переоборудован в кинотеатр.

– И так практически по каждой заявке. Хочу подчеркнуть, что на самом деле мы не разделяли, входит муниципалитет в избирательный округ или нет. Одинаково продвигали и Бирюсинск, и Зиму, и Куйтун. Письма о том, что такой конкурс проводится, рассылали всем главам МО Иркутской области, – отметил Сергей Тен.

В этом году обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны не менее 50% сеансов отдавать под прокат отечественных фильмов, демонстрировать социальную рекламу, предоставленную министерством культуры или Фондом кино. Размер выделяемых средств, как и прежде, не будет превышать сумму в 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала.