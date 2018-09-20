Встреча зимы во всеоружии

В Иркутской области начался отопительный сезон.

Отопительный период в Иркутской области уже начат в Катангском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Жигаловском и Нижнеилимском районах, в городе Саянске. В Иркутске тепло начали давать 17 сентября.

Запущены в работу 36 котельных, подключены к теплу 974 объекта соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального развития, 819 жилых домов. Об этом сообщают диспетчеры ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», анализируя работу систем жизнеобеспечения в муниципалитетах Приангарья.

Массовое подключение к теплу жилых домов и объектов социально-культурной сферы в Иркутской области началось с 15 сентября. Об этом сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он провёл совещание с участием руководства ВСЖД, представителей собственников подвижного состава, транспортной прокуратуры, специалистов регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, на котором были рассмотрены вопросы организации доставки угля для бесперебойной работы котельных в населённых пунктах Приангарья.

Ежегодно правительство Иркутской области за счёт средств областного бюджета оказывает значительную финансовую поддержку муниципальным образованиям Иркутской области, предоставляя межбюджетные трансферты для расширения возможностей органов местного самоуправления по исполнению расходных обязательств, в том числе по оплате кредиторской задолженности и текущих платежей за коммунальные услуги (ресурсы). Финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета с начала 2018 года составила более 3,8 млрд рублей. Также своевременно осуществляется финансирование субсидии за счёт средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов. С начала 2018 года профинансировано 1 млрд 789,5 млн рублей, в том числе 707 млн рублей – в целях приобретения и доставки топливно-энергетических ресурсов. Договоры на поставку угля в большинстве своём теплоснабжающими организациями заключены.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, в целом по субъекту потребность в топливе на отопительный период 2018 – 2019 гг. для котельных составляет 1,6 млн тонн угля (нормативный запас 277,3 тыс. тонн) и 73,6 тыс. тонн жидкого топлива (нормативный запас 18,0 тыс. тонн). По состоянию на 13 сентября 2018 г. фактический запас угля составляет 242,7 тыс. тонн (88% нормативного запаса) и жидкого топлива – 27,5 тыс. тонн (153%). Общий годовой объём потребляемого угля котельными и ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» в области превышает 11 млн тонн.

Участники совещания отметили, что бесперебойное прохождение наступающего отопительного периода является общей социально значимой задачей всех участников транспортного рынка, поэтому необходимо отлаживать эффективное взаимодействие с целью исключения каких-либо сбоев в поставках топлива.

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