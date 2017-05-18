Встреча с депутатом

Рабочую встречу с собственниками жилых помещений на улице Булавина и советом домов на бульваре Рябикова провёл депутат думы Иркутска по избирательному округу № 25, член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Александр Якубовский. На встрече обсудили вопросы благоустройства микрорайона Синюшина гора.

Депутат рассказал участникам встречи о том, что в этом году стартовал федеральный проект политической партии «Единая Россия» под названием «Формирование комфортной городской среды», запущенный по поручению президента. Александр Якубовский отметил, что на территории избирательного округа № 25 уже есть дома, жители которых оформили все необходимые документы и подали заявку на участие.

– Цель этого проекта заключается в реализации инициатив самих граждан. Исполнительная власть и депутаты лишь собирают заявки на благоустройство тех зон, которым, по мнению горожан, нужно особое внимание. Такой формат позволяет учесть все пожелания иркутян. При этом работа по приведению в порядок дворов, скверов, установке детских и спортивных площадок в рамках муниципальных программ продолжится параллельно с реализацией партийного проекта, – пояснил депутат.

В Иркутске по поручению мэра Дмитрия Бердникова проведена работа по реализации приоритетного партийного проекта. В каждом административном округе созданы перечни общественных зон, которые претендуют на включение в проект. Проект разработают и реализуют до конца 2017 года. Остальные общественные пространства будут выбраны исходя из готовности проектов и значимости городских пространств.

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