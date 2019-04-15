Вспомним Халхин-Гол и всех, кто был там

В Иркутской области стартует акция «Вспомним всех поименно…», посвящённая 80-летию боевых действий на реке Халхин-Гол. Об этом сообщает пресс-центр газеты «Областная».

Как отметил председатель правления Иркутского регионального общественного фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран» Олег Торский, необходимость проведения этой поисковой акции назрела давно.

– Проблема возникла еще в 2004 году, когда мы попытались выяснить, сколько же иркутян воевали на Халхин-Голе. Цифры очень сильно разнятся, совершенно разную информацию дают муниципалитеты и военкоматы. Доподлинно число участников военной операции на Халхин-Голе – жителей Иркутской области – не известно, – отметил Олег Торский.

Таким образом, цель акции – розыск участников событий на Халхин-Голе, проживавших на территории Иркутской области, их родственников, а также документальных свидетельств: воспоминаний, фотографий и т.д. Организаторы говорят, что установление участников войны на Халхин-Голе имеет крайне важное значение для сохранения исторической памяти, семейных ценностей и преемственности поколений, а также для противодействия фальсификации военной истории, отметили организаторы акции «Вспомним всех поименно…».

Принять участие в акции ее организаторы призывают всех жителей Иркутской области, чьи деды и прадеды принимали участие в событиях на Халхин-Голе. Позднее вся собранная редакцией информация будет верифицирована, при необходимости дополнена в военном архиве.

Тех, чьи деды и прадеды воевали на Халхин-Голе, организаторы акции просят направить им фамилию, имя и отчество бойца, год рождения и, если известны: род войск, в которых воевал. Хорошо, если у родственников сохранились служебные книжки, наградные документы, комсомольские и партийные билеты, письма и фотографии родных и близких, различные справки и удостоверения.

В настоящее время организаторы акции работают над созданием тематического сайта, где позднее появится Книга Памяти. В нее и поместят весь массив собранной в рамках акции информации.

Информацию на первом этапе акции организаторы будут принимать до 1 июля текущего года. Родственникам всех выявленных до этого момента участников событий на Халхин-Голе монгольской стороной будут вручены памятные награды.

Координаты:

Направить информацию об участнике боевых действий необходимо в редакцию газеты «Областная» по адресу электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или почтой на адрес редакции: Иркутск, 664011, а/я 177. Для систематизации данных в ближайшем номере газеты будет опубликован специальный бланк.

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