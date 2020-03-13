«Вспышка» и «Солнечная линия» Вырыпаева

Впервые в Иркутске красноярский театр современной драмы «Вспышка» представит спектакль «Солнечная линия» по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева.

Как сообщает пресс-служба галереи Бронштейна, в центре постановки – диалог Барбары и Вернера, проживших в браке семь лет. Роли ссорящихся супругов исполняют актеры красноярского театра Дмитрий Обуховский и Мария Булатова.

Ночь напролет супруги выясняют отношения на кухне. Они упираются в непреодолимую границу – в символическую «солнечную линию», которую Барбара однажды увидела на теле спящего Вернера и поняла, что одну его половину любит, а вторую не переносит.

В спектакле типичная «сцена из супружеской жизни» доведена до абсурда. Предмет спора супругов давно забыт. К какому результату хотят прийти герои, тоже не ясно. Зритель не узнает никаких подробностей из их жизни, кроме даты скорого погашения кредита.

Режиссером спектакля стала Таня Панина. В ее постановке на примере одной семьи показаны проблемы коммуникации в принципе – от ссор в интернете до глобальных конфликтов, сообщает пресс-служба галереи.

– «Солнечная линия» – это взгляд со стороны на самого себя. Все мы сталкиваемся, так или иначе, с проблемой недопонимания. И пошел перечень: не слышим друг друга, не видим друг друга, у нас разные представления. Я не буду говорить, как понять друг друга, как избавиться от этих всех предрассудков, и есть ли в этом любовь. Но я скажу так: приходите, и сделайте вывод сами, – рассказала Таня Панина.

Представления состоятся 3 и 4 апреля в галерее Бронштейна. Возрастное ограничение 18+ (ненормативная лексика). Предварительное бронирование билетов по телефонам: (3952) 75-60-30, (3952) 66-55-06.

По инф. Телеинформа

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