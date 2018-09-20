Все бегут – и я бегу

Иркутск присоединился к «Кроссу Нации – 2018».

В центре Иркутска 15 сентября прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018», в котором приняли участие более 3000 человек. Мероприятие поддержали школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений, спортсмены, трудовые коллективы и любители активного образа жизни из различных муниципальных образований.

– Сегодня день единения, сегодня с нами стартует вся Иркутская область и вся страна. «Кросс Нации» объединяет не только территории, но и поколения, сегодня с нами побегут и самые маленькие участники, и ветераны. Хочу пожелать, чтобы все участники «Кросса Нации» сегодняшний день провели с максимальной пользой для себя, ведь самое большое удовольствие человек получает от преодоления собственных слабостей, – отметил на открытии министр спорта Приангарья Илья Резник.

Участников Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2018» также приветствовал известный российский бобслеист Алексей Негодайло.

– Хочу пожелать всем участникам отличных эмоций, позитивного настроения, найти новых друзей, ведь спорт объединяет, спорт дарит возможности физического развития и силы духа. Хороших результатов и личных побед! – сказал Алексей Негодайло.

В основном победителями и призёрами стали представители Иркутска. У девушек 1999 г.р. и младше на дистанции 4 км первой к финишу прибежала Анастасия Коношанова, на втором месте – Светлана Богданова, на третьем – Елизавета Комарова. В забеге на 4 км среди юношей 1999 г.р. и младше победил Андрей Молодцов, на втором месте – Анер Абдулаев, на третьей строчке – Мансур Садыков.

На этой же дистанции в возрастной группе 1998 г.р. и старше среди женщин победила Ольга Ницина, второй стала Анастасия Судос, третьей – Каролина Виньковская. Среди мужчин 1998 г.р. и старше на дистанции 4 км лидировал Евгений Юсюк из Ростова-на-Дону, второе место занял Денис Тютрин, на третьем месте оказался Владимир Андреев.

На дистанции 6 км среди девушек 1999 г.р. и младше первой финишировала представительница Аларского района Анастасия Куницына, второй прибежала Ольга Афанасьева, замкнула тройку призёров Анастасия Коношанова.

Еще одну золотую медаль на дистанции 8 км среди женщин 1998 г.р. и старше завоевала Ольга Ницина, серебряную медаль выиграла Екатерина Банина, бронзовая награда – у Ирины Грековой. Среди мужчин 1998 г.р. и старше обладателем золотой медали стал Юрий Бабумара, серебро получил Леонид Кувычка из Свирска, бронза – у Алексея Гуляева из Черемхово. На самой длинной дистанции на 12 км среди мужчин 1998 г.р. и старше победил Николай Воливецкий, второе место занял Никита Валюхов, третье – Алексей Березин.

В детском забеге на дистанции 1 км у девочек первое место заняла Ника Резник, второе место – Ольга Колосова, третье – Татьяна Лифанова. Среди мальчиков золотую медаль завоевал Артем Шевцов, серебряную медаль выиграл Илья Климов, бронзовую медаль получил Даниил Ефремов.

В VIP-забеге на 1 км приняли участие министр спорта Илья Резник, первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства области Алексей Макаров, заместитель министра культуры и архивов области Ольга Аксаментова, Алексей Негодайло, директор спорткомбината «Труд» Ольга Курбан, президент федерации ветеранов лёгкой атлетики области Дмитрий Беликов, спортивная журналистка Ника Песчинская и другие. Поддержали «Кросс Нации» и представительницы женского волейбольного клуба «Ангара».

Самыми юными спортсменами «Кросса Нации – 2018» стали Евгения Голенкова и двойняшки Александр и Максим Козырины (по шесть лет). Самой опытной участницей признана Тамара Липинская (87 лет). Самым опытным участником стал Аркадий Гениевский (76 лет).

В целом по Иркутской области во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2018» участвуют более 6000 человек. В этом году к всероссийскому старту присоединились Саянск, Зима, Усть-Илимск, Нижнеилимский, Зиминский, Заларинский районы и другие территории.

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