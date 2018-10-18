В Якутии прошла встреча главы республики и руководителя Байкальского банка Сбербанка

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин в ходе рабочего визита в Якутию встретился с главой республики Айсеном Николаевым. В ходе диалога обсудили вопросы доступности банковских услуг на территории республики и расширения партнерских отношений.

Айсен Николаев подчеркнул, что с учетом особенностей Якутии – огромная территория и низкая плотность населения – в республике необходимы индивидуальные схемы работы банковской системы. Глава отметил важность внедрения цифровизации и увеличения объема оказания дистанционных услуг в безналичной форме. По его мнению, нужно приучать население к использованию безналичных расчетов.

Александр Абрамкин отметил, что Сбербанк, занимая одно из ведущих мест в финансовой системе страны, приоритетной считает задачу повышения качества оказания услуг, а также работает над значительным расширением перечня сервисов небанковской направленности. Председатель рассказал о нескольких прорывных пилотных проектах банка по альтернативным форматам обслуживания, которые планируются к внедрению и на удаленных территориях Якутии уже в этом году.

Александр Абрамкин и Айсен Николаев выразили общее мнение о важности совместных действий, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг на территории Якутии. Также стороны обсудили вопросы кредитования северного завоза и расширения линейки продуктов Сбербанка по инвестированию проектов, в том числе реализуемых с использованием механизма государственно-частного партнерства.

– Якутия – регион с большим потенциалом и важный партнер Сбербанка. Правительство республики и банк заинтересованы в продолжении взаимодействия, направленного на комплексное развитие территории. Уже в ближайшее время мы намерены актуализировать действующее соглашение о сотрудничестве, – прокомментировал итоги встречи Александр Абрамкин.

По инф. Телеинформа

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