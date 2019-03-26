В село Анга Качугского района доставят частицу мощей святителя Иннокентия

Частицу мощей святителя Иннокентия (Вениаминова) доставят на его родину в село Анга Качугского района.

Разрешение на это получил Иркутский областной краеведческий музей, в состав которого входит Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова), в тесном сотрудничестве с Иркутской епархией.

По обращению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима и благословению патриарха Кирилла на родину святителя Иннокентия (Вениаминова), в село Анга Качугского района, доставят частицу его мощей, которые сейчас находятся в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Ковчег с мощами прибудет в Иркутск авиарейсом из Москвы утром 28 марта. С 9.00 до 10.00 в часовне в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо», расположенной в терминале внутренних линий аэропорта Иркутска, состоится молебен, после которого верующие смогут поклониться святыне. Затем ковчег с мощами будет отправлен на родину святителя Иннокентия (Вениаминова) в село Анга. По пути следования пройдут молебны в Свято-Троицком храме села Хомутово (с 11.00 до 12.00), в церкви Живоначальной Троицы поселка Усть-Орда (с 12.30 до 13.30), Михайло-Архангельском храме села Баяндай (с 14.30 до 15.00). После этого мощи доставят в Свято-Иннокентьевский храм села Анга, расположенный на территории духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова). Там молебен пройдет с 17.00 до 18.00. На Пасхальной неделе по случаю прибытия мощей состоятся праздничные мероприятия.

В Свято-Иннокентьевском храме мощи святителя Иннокентия будут находиться на постоянной основе. Это имеет огромное значение для общественности и верующих, утверждают в пресс-службе. Село Анга Качугского района давно является местом паломничества православных христиан. Теперь, посещая родину святителя, они смогут не только побывать в выставочном пространстве музея, но и поклониться мощам святителя Иннокентия (Вениаминова).

Справка:

Святитель Иннокентий (Вениаминов) вел миссионерскую деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке, в Америке. Это первый православный епископ Камчатки, Северной Америки, Якутии и Приамурья, мореплаватель, ученый-натуралист, составитель алфавита, грамматики, словарей нескольких языков коренных народов Аляски, якутского языка и исследователь обычаев аборигенов Аляски и Сибири, строитель храмов. К 220-летнему юбилею святителя и 40-летию его канонизации в поселке Анга Качугского района создали культурно-просветительский центр, возвели Свято-Иннокентьевскую церковь и проложили дорогу.

По инф. Телеинформа

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