В Осе депутат бесплатно снабжает малообеспеченные семьи хлебом

В посёлке Оса волонтеры центра по оказанию помощи гражданам работают по доставке медикаментов и продуктов питания людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В частности, депутат районной думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Воронов бесплатно снабжает малообеспеченные семьи хлебом.

Напомним, для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: + 7 914 955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59 и оставить заявку на покупку товаров.

Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Основная задача волонтёров – уберечь людей категории риска – пенсионеров, ветеранов, инвалидов – от возможных инфекций, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Добровольцы работают в ежедневном режиме с 9:00 до 18:00. Возглавляет Волонтерский центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, заместитель руководителя – Артём Лобков.

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По инф. Телеинформа

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