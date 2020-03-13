В музее декабристов будут читать и играть «Асю»

Иркутян приглашают в музей декабристов на литературно-музыкальную композицию «Ася» по одноименному произведению Ивана Тургенева.
Как отмечают в пресс-службе музея, Иван Тургенев внес значительный вклад в развитие отечественной литературы и открыл новые, самобытные особенности национальной культуры. Именно он создал образ тургеневской барышни – раскрыл уникальный характер русской девушки на страницах своих книг, в частности, в повести «Ася» женский портрет приобрел уникальные черты. Писатель был занят написанием этого произведения несколько месяцев. Точно не известно, кто является прототипом Аси. Среди версий преобладает мнение о том, что автор описал свою незаконнорожденную дочь. Также в образе могла отразиться судьба его сестры по отцовской линии (ее матерью была крестьянка).
Произведение «Ася» было закончено в 1857 году и опубликовано в журнале «Современник». История повести, рассказанная самим автором, такова: однажды Иван Тургенев в немецком городке увидел пожилую женщину, которая выглядывала из окна на первом этаже, и головку молодой девушки этажом выше. Тогда он решил вообразить, какой могла бы быть их судьба.
Отрывки из повести «Ася» прозвучат в исполнении артиста «Домашнего театра Волконских» Евгения Колупаева под сопровождение музыки Мендельсона, Шопена, Глинки в исполнении заслуженного артиста РФ Бориса Изаксона (фортепиано).
Мероприятие состоится 14 марта в 16.00 в Доме-музее Волконских (пер. Волконского, 10). Вход по билетам. Телефон кассы: (3952) 20-75-32.
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