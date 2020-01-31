В Култуке мошенница обманула пенсионерку — представилась соцработником

Сотрудники ОМВД России по Слюдянскому району устанавливают личность мошенницы, которая обманным путем похитила сбережения у 82-летней жительницы поселка Култук. Об этом сообщает Телеинформ.

Как выяснили оперативники, на улице у магазина к пожилой женщине подошла незнакомка и, представившись социальным работником, сообщила, что в связи с преклонным возрастом ей положена компенсация. Войдя в доверие, она проводила пенсионерку до дома, донесла сумки. Уже в квартире убедила в том, что для получения полного пакета так называемой компенсации, а именно набора лекарственных препаратов, необходим небольшой взнос. Особое внимание акцентировала на том, что в случае если лекарства не подойдут, деньги можно будет сразу вернуть. Женщина передала лже-соцработнику свои накопления, после чего мошенница скрылась. Так и не получив препараты, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сейчас сыщики разыскивают аферистку.

Ее приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, внешность славянская. Была одета в пальто темного цвета, вязаную белую шапку, брюки и черные сапоги.

Граждан, узнавших по описанию разыскиваемую, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району по телефону 8 (39544) 5-10-02, либо 02 (102 с мобильного телефона).

По инф. Телеинформа

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