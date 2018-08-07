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В Иркутске ушел из жизни ветеран, писатель и активист КПРФ
По инф. Телеинформа   
07 Августа 2018 г.
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В Иркутске 6 августа на 92-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, писатель, член Совета старейшин при Иркутском обкоме КПРФ Анатолий Бондаренко.

Он родился 27 апреля 1927 года в Алтайском крае. Главным периодом своей жизни считал службу в Советской армии, где прослужил более 35 лет. В годы Великой Отечественной войны был летчиком, после 1960 года служил в ракетных войсках. Затем был председателем партийной комиссии при городском комитете КПСС, проректором Иркутского железнодорожного института по заочному обучению.

Как сообщает пресс-служба иркутского обкома КПРФ, Анатолий Бондаренко также был одним из организаторов воссоздания Коммунистической партии Российской Федерации, занимал пост председателя контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ. В 2007 году был награжден орденом КПРФ «Партийная доблесть».

Координаты:

  • Гражданская панихида состоится 8 августа с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 118.

По инф. Телеинформа

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