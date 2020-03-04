В Иркутске управленцы собрались побороться на чемпионате «Кубок Байкала 2020»

Вот уже в шестнадцатый раз в нашем городе состоится мероприятие, где участники будут соревноваться друг с другом в своих навыках переговоров и не только - Чемпионат по управленческой борьбе «Кубок Байкала 2020». Второе, неформальное, название этого события – Чемпионат по soft skills. Во всем мире именно эти компетенции становятся все более и более востребованы.

Как сообщают организаторы, soft skills – это комплекс «гибких навыков», таких как:

навык ведения переговоров;

навык договариваться;

работать на переговорах в условиях неопределенности;

принимать сложные управленческие решения;

умение работать с любыми результатами на переговорах;

умение реагировать на всевозможные предложения оппонентов;

умение анализировать и гибкость мышления.

Управленческий поединок – это авторская социальная технология Владимира Константиновича Тарасова – основателя первой школы менеджмента на территории бывшего Советского Союза в Таллине в 1984 году. Эта технология, в которой игроки за восемь минут решают определенную конфликтную ситуацию. Мало добиться результата, важно сохранить отношения с оппонентом, у которого останется желание дальнейшего сотрудничества с вами.

Переговоры оценивает «судейская коллегия» – опытные управленцы и предприниматели не только нашего города, но и из других городов, в том числе судьи Чемпионата России. Коллегия состоит из девяти человек, которые отдают голос за того или иного игрока из позиций: нанимающихся на работу, отправляющих на переговоры и доверяющих собственность. Оценивается применение интеллектуальных, социальных, лидерских и волевых навыков игроков в переговорах.

Судьи дают обратную связь каждому участнику поединка, выделяя не только наиболее успешные ходы, но и указывая на ошибки в переговорах. Это поможет игрокам в будущем оттачивать свое мастерство не только в управленческих поединках, но и в жизни.

Во время проведения Чемпионата для зрителей предусмотрены учебные и измерительные активности по soft skills.

КООРДИНАТЫ:

Чемпионат пройдет 4-5 апреля 2020 года в конференц-зале Сбербанка по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Начало в 10:00.

О том, как стать зрителем, можно узнать по телефону: 8(3952)740-747 или на официальном сайте мероприятия.

Купить билеты онлайн можно здесь.

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