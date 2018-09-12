В Иркутске прошел очередной благотворительный аукцион «Нота До»

Одиннадцатый благотворительный аукцион «Нота До» состоялся 11 сентября в Иркутске. Его организаторы – Благотворительный фонд Юрия Тена, журнал «В хорошем вкусе», министерство культуры и архивов Иркутской области.

«Нота До» ежегодно проходит в рамках фестиваля «Звезды на Байкале», под патронажем известного пианиста Дениса Мацуева. Именитый музыкант всегда подчеркивает, что подобных благотворительных вечеров нет нигде в мире. Для гостей вечера Денис Мацуев и его друзья-музыканты исполнили несколько композиций, сообщает пресс-служба фонда.

Вечер под названием «Нота До и все-все-все» был посвящен любимым с детства мультфильмам. Специальным гостем стал Народный артист России Левон Оганезов, известный советский и российский пианист, актёр и телеведущий. Левон Оганезов сыграл с гостями вечера в «Угадай мелодию».

– Талантливых детей просто необходимо поддерживать. Талант – это далеко не все, его надо развивать. Проводя такие аукционы, вы даете шанс ребятам расширить своими возможности, – говорит Левон Оганезов.

«Стойкий оловянный солдатик», «Золотая рыбка», «Ежик в тумане», «Ковер-самолет» – это далеко не полный список участвовавших в аукционе лотов. Картины, ювелирные изделия, посуда, предметы интерьера елочные игрушки уходили с молотка под всеобщие аплодисменты. Всего в ходе вечера меценаты приобрели 18 эксклюзивных лотов.

Все средства, собранные на аукционе, пойдут на покупку дорогих музыкальных инструментов для одаренных детей, семьи которых не могут себе позволить сделать такие приобретения.

– В этом году три молодых музыканта из Иркутской области стали призерами Всероссийских Дельфийских игр. Мальчишки – балалаечники из Усть- Илимска Ваня Попов и Илья Шадрин взяли золото, а Алексей Аксёнов, баянист из Черемхово завоевал бронзу. Благодаря вашей поддержке в разные годы ребята получили инструменты. Это действительно историческое событие для нашего региона и гордость для Фонда, – говорит председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен.

За время проведения аукциона 800 талантливых мальчиков и девочек получили мастеровые скрипки, чанзы, гитары; баяны и аккордеоны самых известных фирм-производителей, пианино, побывали в творческих поездках, юные художники – на пленэрах. Ребята продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и в других престижнейших вузах страны.

На одиннадцатом аукционе удалось собрать около 5 млн рублей. Вечер завершился вручением подарков меценатам и общей памятной фотографией.

По инф. Телеинформа

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