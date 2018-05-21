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В Иркутске прошел Марш готовности-2018, посвященный столетию ВЛКСМ, в нем приняли участие около 500 бойцов студотрядов Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово. С началом нового трудового сезона студентов поздравил депутат Госдумы Сергей Тен.
По инф. Телеинформа   
21 Мая 2018 г.
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Участники марша прошлись колонной от Аллеи студенческих отрядов у Глазковского моста до площади около памятника Александру Третьему. После торжественной церемонии командирам отрядов вручили путевки в летний трудовой семестр.

– Хорошей традицией стало для студенческих отрядов в третью субботу мая проводить Марш готовности. Для меня этот день особенный. У истоков возрождения студенческого трудового движения в Иркутской области стоял мой отец Юрий Михайлович Тен. Важно, что сегодня движение студенческих отрядов продолжает развиваться на территории всех субъектов Российской Федерации. Важно, что региональные власти помогают ему в этом, – отметил Сергей Тен в приветственном слове.

Как сообщает пресс-служба депутата, в третий трудовой семестр в 2018 году по всей стране отправляются более 2000 бойцов строительных, педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, сервисных и отрядов проводников из нашего региона.

– В 2018 году впервые в Иркутске будет организован всероссийский студенческий медицинский отряд «Сибирь». Убежден, это хороший задел на будущее, и работу следует продолжать. Наш регион имеет отличный потенциал, мы можем отправлять ежегодно и по 10, и по 15 тысяч студентов, – сказал парламентарий.

В этом году студентам стройотрядов предстоит работать в Иркутской области, на всероссийской стройке «Север» в республике Саха (Якутия). Планируется участие в проектах на территории Ленинградской области, Краснодарском крае и полуострове Ямал. Отряды проводников традиционно будут работать на южных направлениях. Сервисные отряды отправятся в Крым и в Краснодарский край. Педагогические отряды будут трудоустроены в детские лагеря на территории области. Медицинские отряды будут работать в лечебных учреждениях Иркутской области. Планируется задействовать около 150 человек на работы в сфере сельского хозяйства, как на территории Приангарья, так и в Воронежской области и в Крыму

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