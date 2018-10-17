В Госдуме приняли поправки к законам о пассажирских перевозках

На заседании Государственной думы 16 октября принят в третьем чтении законопроект о комплексном совершенствовании лицензирования деятельности по перевозке пассажиров автобусами.
Как сообщает пресс-служба депутата ГД Сергея Тена, этим законопроектом вносятся изменения в целый ряд действующих законов: «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О безопасности дорожного движения», «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
– Основная цель закона – качественно повысить безопасность дорожного движения, учитывая, что пассажирские перевозки, к сожалению, являются одной из чувствительных в этом отношении сфер. За последние годы мы видим существенное снижение показателей количества ДТП и смертности в них. К примеру, за 2017 год показатель смертности на дорогах снизился на 6% по отношению к 2016 году, а по отношению к 2012-му – более чем на 30%. Вместе с тем работы в этом направлении предстоит еще сделать много, трагические случаи с большим количеством жертв пока что, к сожалению, случаются регулярно. Лицензирование в этом отношении выступает действенным инструментом государства по контролю и наведению порядка в данной сфере, – отметил Сергей Тен.
Действующее законодательство разделяет перевозки пассажиров автобусами на регулярные перевозки и перевозки по заказу. Оно уже предусматривает лицензирование деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя. Принятый законопроект вносит изменения в эту норму и обязывает перевозчиков получать лицензию даже для перевозок по заказу или для собственных нужд, что позволит уменьшить количество злоупотреблений и снизить риски для жизни и здоровья людей.
– Норма не должна повлиять на стоимость проезда в общественном транспорте, поскольку регулярные перевозки, как я уже сказал, и так подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством. Вместе с тем это позволит вывести из тени незаконный рынок пассажирских перевозок, который, пренебрегая безопасностью наших граждан, работает на собственную выгоду. После принятия законопроекта недобросовестные перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки под видом заказных перевозок или перевозок для собственных нужд, больше не смогут прикрываться трудной для практического контроля Ространснадзора нормой, – отметил депутат.
Таким образом, заявил Сергей Тен, принятие этого законопроекта – это еще один шаг на пути к достижению целей «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы», утвержденной в январе этого года. Задача Государственной думы, правительства России, гражданского общества – снизить аварийность и травматизм на автомобильном транспорте настолько, насколько это возможно.
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