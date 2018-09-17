В Госдуме одобрили идею создания научно-исследовательского центра на Байкале

В Госдуме поддержали идею создания в Иркутске МНОЦ «Байкал», кластера «Байкалбиомед» и Центра цифрового мониторинга озера Байкал на базе ведущих вузов региона. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.
В Госдуме в рамках празднования столетия Иркутского государственного университета состоялось заседание «круглого стола» на тему «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах».
Организатором мероприятия выступил комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды и межфракционная рабочая группа «Байкал».
Участие в дискуссии приняли руководители профильных думских комитетов, члены Совета Федерации, федеральные министры, представители губернатора и правительства Иркутской области, Российской академии наук (РАН), в том числе ее Сибирского отделения, иркутского землячества, высшей школы региона и бизнес-сообщества.
– Понимание того, что Байкал – это 20% мировых запасов пресной воды, налагает на нас серьезную ответственность, и в то же время дает большие возможности для реализации задач на пользу людей, регионов, страны в целом, – открыл заседание член комитета Госдумы по транспорту и строительству, руководитель межфракционной рабочей группы «Байкал», депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Тен.
Он подчеркнул, что вопросы, связанные с Байкалом как объектом всемирного природного наследия и те усилия, которые предпринимаются по исследованию Байкала, защите озера, это вопросы не столько регионального, но прежде всего федерального и даже мирового уровня.
– Мы сегодня говорили не только об уникальных разработках иркутских ученных в различных сферах от биотехнологических исследований и разработок, до реализации двух мегасайнс-проектов по созданию глубоководного нейтринного телескопа и строительства крупнейшей в мире гамма-обсерватории на Байкале. Мы обсудили возможность взаимодействия трех Байкальских регионов в реализации проекта создания Международного научно-образовательного центра, затронули тему особого правового режима на Байкальской природной территории. Отметили, что необходимо последовательно и предметно заниматься законотворческой деятельностью, регламентирующей правовые вопросы, – сказал Сергей Тен.
Он также отметил, что создание МНОЦ – это не только образовательный и научный проект, но и возможность поднять на новый уровень социально-экономическое развитие трех субъектов. Резолюция нашего круглого стола еще будет дорабатываться с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Она будет разослана для ознакомления главам Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области. В комитете по экологии и охране окружающей среды пройдет детальное обсуждение наших предложений, мы благодарны Владимиру Бурматову, председателю комитета за столь действенную поддержку.
– В рамках работы круглого стола мы провели встречу и.о. ректора ИГУ, академика РАН Игоря Бычкова с первым заместителем министра науки и высшего образования России Григорием Трубниковым. И заручились поддержкой, что более детально обсудим создание центра уже в Иркутске, в октябре. Межфракционная рабочая группа «Байкал» будет всесторонне поддерживать идею создания МНОЦ, привлекать к экспертной оценке законопроектов специалистов наших ведущих институтов. Надо четко понимать, что сегодня все, что связано с Байкалом, не должно иметь никаких подводных течений. Реальность такова, что только совместными усилиями всех заинтересованных сторон: власти, бизнеса, науки и высшей школы, законодателей мы сможем эффективно и рачительно использовать наши возможности по защите Байкала и развитию территорий к нему прилегающих, – отметил руководитель МРГ «Байкал», депутат ГД РФ Сергей Тен.
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В Госдуме поддержали идею создания в Иркутске МНОЦ «Байкал», кластера «Байкалбиомед» и Центра цифрового мониторинга озера Байкал на базе ведущих вузов региона. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.
На горячую линию Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области часто поступают вопросы о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точно знают дату, когда доставщик или почтальон принесёт пенсию. А вот пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто интересуются, почему иногда разница составляет 2–3 дня. Перенос сроков происходит лишь по одной причине: пенсия выплачивается раньше, если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А в следующем месяце пенсия зачисляется как обычно, по графику. Из-за этого у многих пенсионеров создаётся ощущение, что в текущем месяце ему задержали выплату.
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