В филармонии будут звучать «Байкальские струны»

Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны», посвящённый народному инструментальному творчеству и игре на народных инструментах, пройдёт в Иркутской областной филармонии с 19 по 22 марта.

Президентом фестиваля является выдающийся российский балалаечник, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачёв. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ баянист Вячеслав Соколов.

Во время фестиваля прозвучит музыка различных жанров – народная, классическая и современная. Концерты рассчитаны на слушателей от 6 лет, сообщает пресс-служба губернатора.

Открытие фестиваля состоится 19 марта, оно будет посвящено начинающим музыкантам. С ансамблем «Байкал-квартет» выступят образцовый оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» детской школы искусств №3 Ангарска, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» детской школы искусств Иркутска и ансамбль «Наран» из поселка Усть-Ордынский.

20 марта состоится концерт оркестра русских народных инструментов Иркутской областной филармонии. Дирижировать будет заслуженная артистка России, художественный руководитель и главный дирижер губернаторского оркестра русских народных инструментов Вологодской областной государственной филармонии Галина Перевозникова. Солист – баритон Альберт Жалилов. 21 марта такой же концерт состоится в ангарском ДК «Нефтехимик».

Концерт-закрытие фестиваля состоится 22 марта в Концертном зале филармонии. Программу «Танго любви» публике представят заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель Национальной кинематографической премии «Ника» и Национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон» Айдар Гайнуллин и группа «Эйфория».

По инф. Телеинформа

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