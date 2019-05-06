В федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» вошли Братск и Бодайбо

На своей странице в соцсети «Фэйсбук» депутат Госдумы Андрей Чернышев сообщил, что аэропортовые комплексы Братска и Бодайбо включены в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

Как сообщает пресс-служба Андрея Чернышева, в ответ на депутатский запрос министр транспорта РФ Евгений Дитрих указал, что в рамках комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года на реконструкцию аэропортового комплекса Братска предусмотрено 1 млрд 239,62 млн рублей, аэропорта Бодайбо – 1 млрд 361,98 млн рублей.

– Это значит, что нам совместными усилиями удалось доказать необходимость модернизации аэропортов северных территорий, – отмечает Андрей Чернышев. – Безусловно, ответ министра обнадеживает и дает силы для дальнейшей работы. На данный момент еще не решен вопрос по реконструкции аэропорта Усть-Кута.

Как сообщил Минтранс, вопрос реконструкции аэропорта в Усть-Куте должен решаться правительством Иркутской области совместно с собственником (авиакомпания «ЮТэйр»), без привлечения средств федерального бюджета.

Напомним, что с 1 января 2018 года действие федеральной целевой программы, которая предполагала реконструкцию аэропортов Братска, Бодайбо, Усть-Кута и Иркутска, было досрочно прекращено. Реализация необходимых мероприятий была включена в новую редакцию госпрограммы, но без указания источников финансирования и сроков реализации. То есть работы могли начаться только после выделения дополнительных средств.

По инф. Телеинформа

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