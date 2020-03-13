В художественном музее – шедевры, спасенные реставраторами

В Иркутском художественном музее к 150-летию учреждения 12 марта открылась выставка «Возрождённые шедевры».

В экспозиции – наиболее ценные экспонаты из музейного собрания, спасённые реставраторами всей страны. Гостям представят живописные полотна, керамику и предметы из драгоценных металлов, графические листы и антикварную мебель.

– Над представленными экспонатами в разные годы трудились в лучших реставрационных центрах страны, начиная с Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря (Москва) и заканчивая художественно-производственными мастерскими Улан-Удэ. Основная работа проведена реставрационной мастерской Иркутского художественного музея, где сегодня работают, постоянно повышая свою квалификацию, шесть человек, – говорят в музее.

В экспозиции представлено более 50 экспонатов. Из наиболее ценных: «Портреты предков» (17-19 века) – четыре редчайших свитка из шёлка и бумаги, на которых запечатлены генеалогические древа знатных семей Китая. Уникальные произведения находились в ветхом состоянии и проходили реставрацию в течение 50 лет.

Среди других шедевров – икона Владимирской Богоматери (18 век), историческая картина «Ведут псов-рыцарей во Псков» Гавриила Горелова – любимого ученика живописца Ильи Репина, а также ценный кубок 19 века, выполненный русскими мастерами из серебра и кокосового ореха, украшенный портретами Петра Первого, Екатерины Первой и Елизаветы Петровны.

Экспозиция будет работать до 26 апреля 2020 года. Телефон для справок: 8 (3952) 34-01-46.

По инф. Телеинформа

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