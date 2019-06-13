В Братском драматическом театре режиссер из Москвы ставит Мольера

Необычный спектакль «Скупой» по пьесе Жана-Батиста Мольера ставит в Братске режиссер из Москвы Валерий Шевченко. Впервые за 33-летнюю историю Братского драматического театра ставится столь масштабное и дорогостоящее драматургическое полотно.

Это стало возможным благодаря финансовой поддержке регионального координатора партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины», депутата Государственной думы Андрея Чернышева. На спектакль в рамках проекта направляются 800 тысяч рублей. Кроме того, театр привлекает и собственные средства. На данный момент изготавливаются декорации, бутафория и реквизит, шьются костюмы.

Как рассказала директор Братского драматического театра Любовь Кудряшова, премьера спектакля «Скупой» состоится уже в сентябре этого года.

– Мы давно мечтали о большом костюмном спектакле. И вот наконец мечты сбываются. Третий год работает федеральный проект, появились новые спектакли, началась техническая модернизация театра. В этом году будет приведена в соответствие с современными требованиями механика сцены и осуществлена постановка еще одного спектакля – «Вдовий пароход» по пьесе Ирины Грековой и Павла Лунгина. Спектакль мы посвящаем грядущей 75-й годовщине Великой Победы, его поставит главный режиссер театра Валентин Зверовщиков. А спектаклем «Скупой» мы откроем новый, 34-й театральный сезон уже в сентябре, – сообщила директор театра.

Режиссер Валерий Шевченко хорошо известен братскому зрителю. «Скупой» – это его пятый спектакль на сцене Братского драматического театра. До этого режиссер поставил «Искушение», «Алые паруса», «Созвездие Пегаса», «Что такое этикет?». У каждого спектакля – счастливая судьба. Спектакль «Созвездие Пегаса» получил дипломы международных фестивалей и стал визитной карточкой Братского драматического, другие спектакли идут на сцене по десять лет и более и до сих пор любимы братчанами. «Скупой», без сомнения, тоже станет событием в жизни театра.

Валерий Шевченко считает, что новый спектакль должен быть интересен братскому зрителю.

– Наш спектакль по форме – это эксцентрическая сатирическая клоунада с элементами комедии дель арте. «Скупой» был написан в 17 веке великолепным автором. Но тогда говорили иначе, жили и играли в других ритмах. Поэтому мы создаем современный взгляд на пьесу с актуальными темами, которые сейчас волнуют умы человечества. Я надеюсь, это будет понятно, интересно, – заключил режиссер.

В спектакле занята практически вся труппа театра, особенно молодой состав. Для некоторых новых актеров «Скупой» станет первым выходом на сцену Братского драматического театра. Над спектаклем не покладая рук трудятся художники, бутафоры, швеи, декораторы. Все стремятся к тому, чтобы зритель был поражен увиденным. Премьера назначена на 27 сентября 2019 года.

СПРАВКА:

Федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. Кроме того, партийный проект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах.

По инф. Телеинформа

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