В Братском детсаду починили бассейн. Для этого пришлось вмешаться депутату

В рамках последней в этом году региональной недели депутат Государственной думы от северных территорий Приангарья Андрей Чернышев побывал в детском саду №134 «Сказка» Братска. Ко Дню города в учреждении был принят в эксплуатацию реконструированный бассейн.

Работы провели благодаря его обращению в администрацию города, которая оперативно отреагировала.

– Летом ко мне обратились представители родительского комитета детского сада «Сказка», – отметил Андрей Чернышев. – После аварийной ситуации с горячим водоснабжением бассейн учреждения не работал почти два года. Я направил запрос мэру Братска Сергею Серебренникову, в котором также обозначил готовность содействия в решении проблемы.

В короткие сроки была разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик, который выполнил в срок все необходимые работы. В чаше бассейна и во всех его помещениях заменены кафельная плитка, освещение, сантехника, системы отопления, окна и двери. Выполнено устройство приточно-вытяжной вентиляции и системы водоподготовки, отремонтированы комнаты для переодевания.

Мэр Братска рассказал, что работа по ремонту бассейнов в дошкольных учреждениях будет продолжена.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ