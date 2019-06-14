Уличную тренажерную площадку открыли в жилом районе Сухой Братска

Сегодня состоялось торжественное открытие уличной тренажерной площадки в поселке Сухой. Напомним, Фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» стал победителем регионального конкурса социальных проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и получил целевую субсидию в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Андрея Чернышева.

Проект «Мы выбираем спорт!» реализуется на условиях софинансирования, поэтому Фонд также направил собственные средства на обустройство территории.

Специалисты «Сибирского Характера» разработали проект по обращению жителей поселка Сухой, которые попросили организовать спортивную площадку на месте пустыря по улице Геологической. Важно, что люди заинтересованы в проекте, оказывают необходимую помощь и готовы обеспечивать сохранность тренажеров.

На площадке установлены восемь антивандальных уличных тренажеров («Эллиптический», «Гребля», «Жим от груди», «Маятник» и пр.), спорткомплекс «Кроссфит» и детская площадка. Все оборудование сертифицировано и соответствует требованиям ГОСТ. В дальнейшем здесь будут проводиться спортивные мероприятия при поддержке администрации города, учителей физкультуры, спортивных инструкторов и волонтеров.

– Наше сотрудничество с жителями поселка Сухой длится много лет, отметил депутат Государственной Думы РФ, основатель Фонда «Сибирский Характер» Андрей Чернышев. – Совместно решено немало проблем жилого района. Уверен, с годами наша дружба будет только крепче. Улыбки на лицах детей – лучшая награда! С праздником!

По инф. Телеинформа

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