Приём заявок на участие в мероприятиях культурной программы VII Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии» завершён. В адрес организаторов поступило 94 заявки. Общее количество участников составит 603 человека. Об этом на заседании оргкомитета по проведению мероприятия сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Оргкомитет состоялся под руководством заместителя председателя правительства региона Валентины Вобликовой.

В рамках культурной программы игр пройдут конкурс «Красавица Ёрдынских игр», фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, фестиваль этнического костюма «Нити времени», выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и другие. Также 13 июня на базе отдыха «Байкал-Трек» состоится V Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии», в которой примут участие 36 докладчиков и 150 слушателей.

Фестиваль проводится раз в два года в традиционном месте – у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. В этом году он будет проходить с 13 по 15 июня. Участие в фестивале примут представители из республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края, Монголии.

– Это очень масштабное мероприятие, поэтому главная задача – провести его на высоком уровне. Необходимо предусмотреть места для парковок автотранспорта, обеспечить противопожарную безопасность, присутствие медицинских работников, – сказала Валентина Вобликова.

Как отметила Ольга Стасюлевич, в настоящее время завершаются работы по благоустройству площадки проведения фестиваля.

Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, в спортивной части программы примут участие около 170 спортсменов. Соревнования пройдут по национальным видам спорта: бурятская национальная спортивная борьба, стрельба из лука, мас-рестлинг, якутские национальные прыжки, метание и переноска камня, шахматы «шатар», а также новый вид программы – бурятская традиционная игра hэер шаалган и другие.

На время проведения соревнований будут установлены мобильные трибуны на 300 мест.

В состав сборной команды Иркутской области войдут 39 спортсменов. Также сформированы команды Усть-Ордынского бурятского округа и муниципалитетов региона.

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