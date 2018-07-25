Туризм на Байкале планируют подтолкнуть к развитию

Стратегия развития туризма в южном Прибайкалье будет подготовлена до конца года. Об этом 24 июля в рамках стратегической сессии по вопросам развития моногородов Байкальского региона журналистам сообщил министр экономического развития Евгений Орачевский. Напомним, разработку стратегии готов профинансировать Байкальский банк Сбербанка.
- Сейчас идет процесс окончательного согласования технического задания. В скором времени будет объявлен конкурс, и на условиях отбора будет выявлен подрядчик, - добавил министр.
В рамках этого документа, один из основных разделов которого посвящен Байкальску, определят перспективные и приоритетные инвестиционные проекты.
- Они будут просчитаны достаточно глубокого, в деталях, включая необходимую транспортную и инженерную инфраструктуру. Готовые кейсы совместно с банковскими структурами мы начнем предлагать конкретным инвесторам для того, чтобы они были реализованы в концепции, которая заранее продумана и утверждена, - пояснил Евгений Орачевский. Проблем с трудоустройством в связи с ожидаемыми проектами не будет: в части занятости приоритет будет отдаваться местным жителям.
Министр напомнил, что в моногороде работает промышленная площадка, там есть действующие предприятия, существуют планы и по новым резидентам. Главная ставка правительства Иркутской области по Байкальску, который ежегодно посещают порядка 300 тысяч человек, все же сделана как на туристско-рекреационную зону.
- В этом году осуществляется первый этап строительства инженерной инфраструктуры. Он рассчитан на обеспечение потребности действующих резидентов, главным из которых является «Гора Соболиная», - добавил Евгений Орачевский.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации ...
Граждане РФ, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, за 3 года потеряли на этом более 100 млрд рублей инвестиционного дохода. Такие данные обнародовала Счетная палата (СП) Росс...
Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Порядок действий семьи, решившей распорядиться ...
Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали совместный проект по предоставлению электронных услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в стране кредитной организации доступ к интернет-сервисам ПФР через электр...
Целевое кредитование – часто встречающаяся услуга денежного рынка. Взять средства взаймы на приобретение транспорта может фактически каждый гражданин России, который способен официально подтвердить собственны...
Грядущая пенсионная реформа непременно затронет все слои общества, она затрагивает не только сотрудников гражданских специальностей, но и пенсионеров силовых ведомств. Предполагается, что пенсионная реформа М...
14 июня Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовлен...
14 июня Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовлен...
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с военнослужащего сумму материального ущерба в размере 75 тысяч рублей в пользу военного комиссариата. Как стало известно из судебного решения, мужчина являлся получателем ...
Пенсионный фонд России выпустил отчет о главных направлениях и итогах своей работы в 2017 году. В документе отражены основные показатели российской системы пенсионного и социального обеспечения за 2017 год, в...
Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной для семей. Теперь у них есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче...
В Пятигорске завершился 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил с 5 по 8 июня. Первое место заняли хозяева турнира – команда Ставропольского края. Серебряны...
В 24 городах России Сбербанк начал предоставлять услугу удаленного видеосурдоперевода. Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».