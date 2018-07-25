Туризм на Байкале планируют подтолкнуть к развитию

Стратегия развития туризма в южном Прибайкалье будет подготовлена до конца года. Об этом 24 июля в рамках стратегической сессии по вопросам развития моногородов Байкальского региона журналистам сообщил министр экономического развития Евгений Орачевский. Напомним, разработку стратегии готов профинансировать Байкальский банк Сбербанка.

- Сейчас идет процесс окончательного согласования технического задания. В скором времени будет объявлен конкурс, и на условиях отбора будет выявлен подрядчик, - добавил министр.

В рамках этого документа, один из основных разделов которого посвящен Байкальску, определят перспективные и приоритетные инвестиционные проекты.

- Они будут просчитаны достаточно глубокого, в деталях, включая необходимую транспортную и инженерную инфраструктуру. Готовые кейсы совместно с банковскими структурами мы начнем предлагать конкретным инвесторам для того, чтобы они были реализованы в концепции, которая заранее продумана и утверждена, - пояснил Евгений Орачевский. Проблем с трудоустройством в связи с ожидаемыми проектами не будет: в части занятости приоритет будет отдаваться местным жителям.

Министр напомнил, что в моногороде работает промышленная площадка, там есть действующие предприятия, существуют планы и по новым резидентам. Главная ставка правительства Иркутской области по Байкальску, который ежегодно посещают порядка 300 тысяч человек, все же сделана как на туристско-рекреационную зону.

- В этом году осуществляется первый этап строительства инженерной инфраструктуры. Он рассчитан на обеспечение потребности действующих резидентов, главным из которых является «Гора Соболиная», - добавил Евгений Орачевский.

По инф. Телеинформа

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