Туристический сертификат от Сбербанка ждет своего обладателя

Первого призера акции «Счастливый чек» – обладателя одного из 40 сберегательных сертификатов Сбербанка – наградили в Иркутском отделении Сбербанка. Оставшиеся 39 сберсертификатов, а также главный приз – туристический сертификат на крупную сумму – по-прежнему ждут своих обладателей.

Акция банка стартовала на территории Иркутска с 10 ноября 2016 года. В ней могут принять участие клиенты банка, которые, расплачиваясь за покупки банковской картой Сбербанка в торговых точках, оборудованных терминалами безналичной оплаты Сбербанка, найдут в коде авторизации на чеках специальные комбинации цифр.

Так, если на чеке безналичной оплаты счастливчик обнаружит сочетание 17538 («возраст» Сбербанка и номер региона Иркутской области) или 184111 (год и месяц основания Сбербанка), то в первом случае он может стать обладателем сберегательного сертификата Сбербанка на сумму 2 тысячи рублей, во втором случае – главного приза туристической путевки на сумму 70 тысяч рублей.

– Мы хотим как-то отметить и поощрить наших клиентов, которые активно пользуются банковской картой для оплаты покупок, – отмечает начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения ПАО Сбербанк Сергей Алтынников. – Поэтому сейчас владельцам карт Сбербанка в Иркутске стоит обращать особое внимание на код авторизации в чеке, который они получают при оплате своих покупок. Призы будут вручены первым пришедшим в Центр выдачи призов участникам, выполнившим условия акции.

Полный период акции – с 10 ноября 2016 по 31 января 2017 года или до полного исчерпания призового фонда. В случае исчерпания призового фонда до окончания установленного периода акции, на сайте будет размещено объявление о прекращении акции.

С подробными условиями акции, информацией об организаторе акции, алгоритме определения победителей, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях можно ознакомиться в правилах и условиях акции на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, страница «Выгодно для Вас для региона Иркутская область».

По информации пресс-центра Байкальского банка Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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