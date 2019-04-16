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Традицию иркутских благотворителей поддержали в Москве
|По инф. Телеинформа
|16 Апреля 2019 г.
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В 2019 году Благотворительный фонд имени Юрия Тена впервые провел «Дыхание жизни» в Москве. Дебют вышел удачным – меценаты из столицы России поддержали добрую традицию иркутских благотворителей.
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Тена
Как сообщает пресс-служба фонда, целью «Дыхания жизни» является помощь детям, страдающим различными заболеваниями. Более десяти лет подряд эти вечера добра и милосердия объединяют неравнодушных людей. Организаторы – Благотворительный фонд имени Юрия Тена, первый светский журнал Иркутска «В хорошем вкусе», Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Иркутское землячество «Байкал», бизнес-сообщество ALUN CLUB.
14-й по счету вечер начался с воспоминаний об основателе фонда Юрии Михайловиче Тене. Именно благодаря его идее 23 года назад был создан фонд, чьей миссией стала помощь всем нуждающимся, а девизом – «Слышать голос каждого, как бы тихо он ни звучал». За годы работы от небольшой адресной помощи фонд перешел к приобретению дорогостоящего оборудования в детские больницы Иркутска. Сегодня благодаря помощи друзей фонда, иркутских меценатов, в Приангарье создан один из самых современных в России Центров хирургии новорожденных.
В этом году благотворительный вечер носил название «Байкальские легенды»: все лоты аукциона так или иначе были связаны с тематикой озера. Ведущим аукциона по традиции стал заслуженный артист России Яков Воронов. Он специально прилетел из Иркутска в Москву поддержать добрых друзей.
В ходе торгов был разыгран 21 лот, среди них темный лот и лот-сюрприз. Картины, статуэтки, предметы интерьера, украшения стали собственностью тех, кто сумел обойти конкурентов. Тем, кто не сумел ничего приобрести в ходе торгов, предлагалось поучаствовать в тихом аукционе.
Самым дорогим лотом 14-го аукциона стал «Ловец омуля» именитого скульптора Сергея Фалькина. Конечная стоимость бронзовой статуэтки на вечере составила семьсот семьдесят тысяч рублей.
В ходе вечера меценаты пожертвовали более 6 млн рублей. Еще миллион перечислили благотворители, не сумевшие принять участие в аукционе. Общая сумма собранных средств составила 7,2 млн рублей. Эти деньги пойдут на оснащение Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска современными эндоскопическими приборами.
– Оборудование позволит на качественно другом уровне устанавливать источник болезни и безопасно выполнять высокотехнологичные операции у малышей со всей Сибири. Благодаря ему мы сможем делать в год до 600 хирургических операций в формате 3D. Это значит, 600 детей будут здоровы. Мы добавим в нашу хирургию еще больше технологий, сделаем ее безопасной и абсолютно полезной для наших маленьких пациентов, – рассказывает доктор медицинских наук, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Юрий Козлов.
– С Ивано-Матренинской больницей нас связывает давняя дружба и взаимопомощь. Еще в середине 90-х мой отец Юрий Тен помог приобрести больнице первый аппарат УЗИ. С тех пор мы ежегодно помогаем родной «Матрешке». Для нас провести вечер в Москве было очень ответственным решением, мы очень благодарны Иркутскому землячеству «Байкал» за помощь и поддержку. Надеемся, что благотворительные аукционы в столице станут такой же доброй традицией, как и у нас, в Иркутске, – подчеркнула председатель фонда Елена Тен.
– Лично меня в этой истории привлекает еще и то, что сама больница появилась на средства семьи Базановых. На мой взгляд, символично, что сегодня мы продолжаем традиции первых иркутских меценатов, – отметил член попечительского совета фонда Сергей Тен.
За годы проведения аукционов «Дыхание жизни» собрано более 70 миллионов рублей. Благодаря этим средствам удалось отправить на лечение в лучшие клиники 80 ребят со сложными заболеваниями, укомплектовать 26 единицами дорогостоящего оборудования детские больницы Иркутской области.
– Благотворительный фонд имени Юрия Тена от всей души благодарит наших партнеров: Organika, Palais Royal, Meridian Line, Kamchatka.Premium seafood, digital-агентство «5 Углов», отель «Интерконтиненталь», акционерное общество «Труд», ООО «Саянский бройлер», Общенациональную программу «В кругу семьи», – говорят в фонде. – Большое спасибо меценатам и дарителям, поддержавшим нас. Именно помощь детям дает нам, взрослым, почувствовать себя волшебниками. Давайте продолжим эту цепочку добра!
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