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Тарифы на электричество в новом году
По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
10 Января 2020 г.
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В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» региональной службой по тарифам установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2020 год.

Тарифы на электричество в новом году

С 1 января 2020 года для населения, проживающего в городских населенных пунктах Приангарья, и приравненных к нему категорий потребителей, установлен тариф на электрическую энергию 1,11 руб./кВт*ч, который будет действовать по 30 июня 2020 года. С 1 июля текущего года тариф составит 1,17 руб./кВт*ч.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 января по 30 июня 2020 года тариф составит 0,777 руб./кВт*ч, с 1 июля текущего года 0,819 руб./кВт ч.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения в Приангарье остаются самыми низкими на территории Российской Федерации.

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