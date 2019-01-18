Танки победы прошли через Иркутск

Эшелон с танками Т-34-85, которые возвращаются из Лаоса, встретили в Иркутске 14 января.

На перроне вокзала Иркутск-Пассажирский сразу по прибытии эшелона под звуки военного оркестра начался праздничный митинг, участие в котором приняли военнослужащие Иркутского местного гарнизона, юнармейцы и школьники. Открыл его министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов.

Танки Т-34-85 – это легендарные боевые машины, созданные во время Великой Отечественной войны. Техника в течение нескольких десятилетий находилась на вооружении как Советского Союза, так многих других стран мира. Переданная Лаосом техника находится в полностью исправном состоянии. Напомним, по морю их доставили во Владивосток, теперь эшелоном по железной дороге они следуют в Наро-Фоминск Московской области.

Планируется, что эти танки будут использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съёмок фильмов о Великой Отечественной войне. Отметим, что аналогичный танк как памятник был установлен в Иркутске в 1967 году. Каждый год в День Победы от него начинается парад.

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