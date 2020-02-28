Старейший в Приенгарье единоросс отметил 88-ой день рождения

Член регионального политсовета партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта Единая страна – доступная среда», председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Ирина Синцова поздравила с 88-м днем рождения Марию Савенкову.

– В партии «Единая Россия» я с 2008 года и это большая гордость для меня, что я смогла принести пользу. Считаю, что если бы все партии объединились и пошли бы к одной цели, то наша страна была бы сильнее, – поделилась своими мыслями Мария Савенкова.

Ирина Синцова вручила старейшему партийцу памятные подарки и приветственные адреса от секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака и секретаря Иркутского реготделения партии Сергея Сокола, и пожелала Марии Савенковой здоровья и благополучия, а также выразила благодарность за верность партии и патриотический настрой.

– Мария Андреевна – замечательная светлая женщина, после встречи с которой остаются яркие и добрые впечатление. Поговорили о сегодняшнем дне, о делах партии, о роли человека в происходящих событиях. Услышать мнение опытного однопартийца, который имеет богатый жизненный опыт, – очень важно для всех нас. После встречи появилось вдохновение и осознание правильности деятельности нашей партии. Ежедневная работа Марии Андреевны – это жизнь, уравновешенная событиями, через которую проходят диалоги. Видно, что у человека есть понимание сути и значения сказанных слов об единстве цели и способов ее достижения. Я горжусь, что мы в одной партии с такими людьми, – отметила Ирина Синцова.

Во время встречи партийцы поговорили о жизни, детях и о насущных проблемах пожилого человека. Мария Савенкова поделилась своими воспоминаниями о переезде в Иркутскую область, о своем первом впечатлении об озере Байкал. Ее дочь, Ольга Савенкова, прочла однопартийцам один из своих рассказов, написанных по воспоминаниям из детства матери – ребенка Великой Отечественной войны, под названием «Обновка».

Сейчас Мария Савенкова вместе с дочерью Ольгой живет в столице региона. До переезда в Иркутск Савенковы жили в Братске и вели активную партийную работу в местном отделении «Единой России».

Отметим, доброй традицией партии «Единая Россия» является посещение старейших однопартийцев, поздравление их с днем рождения и вручение памятных подарков.

По инф. Телеинформа

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