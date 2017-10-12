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«Стань заметнее на дороге!»
По инф. irkduma.ru   
12 Октября 2017 г.
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Акцию «Стань заметнее на дороге» организовал депутат думы Иркутска Алексей Савельев совместно с управлением ГИБДД по городу Иркутску и при участии депутата Евгения Выговского. Мероприятие проходило в семи школах микрорайона Иркутск-2. Участие в нём приняли ученики начальных классов.

С 1 июля 2015 года ношение световозвращающих элементов в тёмное время суток стало обязательным для пешеходов. Именно поэтому депутат принял решение организовать беседу о безопасности на дороге во всех школах избирательного округа.

– Поскольку скоро зима, вечера будут наступать раньше – как раз в то время, когда некоторые ребятишки возвращаются домой с дополнительных занятий, из кружков или секций. Для того чтобы они были более заметными на дороге, мы эту акцию и придумали. Начали с Ленинского и Свердловского округов, но хочется, чтобы Октябрьский и Правобережный тоже к нам подключились, – отметил Алексей Савельев.

Первыми участниками акции стали первоклассники гимназии № 3 и школы № 49. Сотрудники УГИБДД рассказали детям о правилах дорожного движения и вручили каждому ребёнку световозвращающий фликер.

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