Создатель летописи

В иркутском художественном музее заканчивается выставка произведений художника Юрия Квасова, составивших полувековую летопись портретного искусства Прибайкалья. Экспозиция мастера была доступна иркутянам и гостям города на протяжении месяца и вызвала у них неподдельный интерес.

И действительно: когда становишься участником этого неординарного события в мире культуры и искусства Восточной Сибири, трудно удержать свои эмоции при созерцании иркутской истории на стыке двух тысячелетий. Портрет – наиболее сложный жанр живописи и даётся не каждому художнику. Его предназначение – не только и не столько во внешнем сходстве с персонажем, сколь в отображении его характера, внутреннего мира и убеждений. Это и составляет особую ценность произведения.

Значимость иркутского живописца, его место в портретном творчестве проясняются в сравнении с художниками-передвижниками второй половины девятнадцатого века. То был золотой век русской живописи, для которой характерны эмоциональная сила образов, социальное звучание, демократизм. В образах людей из народа передвижниками запечатлены черты национального характера, самобытность простого человека, его погружение в поиски смысла жизни. П. М. Третьяков настойчиво коллекционировал портретные работы лучших художников, создав галерею выдающихся деятелей культуры, учёных и общественных деятелей своего времени. В ней запечатлена история государства российского. К чести иркутской художественной школы, Юрий Квасов, создавший цикл произведений из более чем сотни портретов, уверенно подхватил знамя передвижников.

Его портрет представляет собой единую композицию, где в полной мере проявляется миросозерцание художника, где одинаково важны лицо, одеяние и окружающий фон. Лица в его произведениях выглядят абсолютно естественными, но при этом мастер умело подчёркивает индивидуальность и сущность человека, склад его ума и характера.

Особое внимание им уделяется одежде, в написании которой применяются мягкие, тёплые тона, зрителем ощущается натуральность ткани, её изящество и шелковистость, к которой хочется прикоснуться. Цветовая гамма красочна и насыщенна, тщательно проработана, но без кричащих и вычурных красок. Даже обыденная одежда выписана с любовью. Всё перечисленное, включая продуманную атрибутику портретов, возводит их в ранг сильных классических произведений.

Каждое из них по-своему привлекательно и находит своего почитателя. Вот портрет Александра Вампилова. В далёком 1969 году художнику представили драматурга как «нового русского Чехова», и работа закипела.

Но вот вопрос: художник ли владел кистью или она сама странным образом подправляла изображение, следуя предписанному роковому фатуму? Над Байкалом почему-то сгустилась тревожная облачность. На скальном выступе крутого берега – профиль божества, никак самого Бурхана, устремившего загадочный взгляд к небесам. В ту же скалу ведёт тоннель Кругобайкальской дороги, этакая зловещая чёрная дыра, откуда нет возврата. Лик писателя, покорившего вершины мастерства, строг и спокоен. Взгляд из вечности обращён к поколениям. Александру Вампилову оставалось жить и творить ещё три года.

Портрет священнослужителя отца Марка написан в третьем тысячелетии, но как в нём много от работ живописцев эпохи Возрождения! Этот взгляд провидца, что завладел всей фабулой картины, её сутью и смыслом. Глубокие тени вокруг глаз, полных затаённой тревоги и сострадания к человеку, обременённому дьявольскими наваждениями и искушениями. В проницательном взоре героя картины кроется понимание предназначения человека, а всё прочее на полотне направлено тому во вспоможение. Церковная мантия приглушённых красных тонов, украшенная золотым шитьём, свободно и непринуждённо ниспадает ниц. В руках позолотный крест, оберегающий паству от скверны.

А вот два императорских портрета, выполненные в лучших традициях русских художников. На одном из них Александр I, освободитель Европы. Светозарное обличье, парадный мундир и горделивая поза подчёркивают историческую значимость высокой царской особы. Портрет приобретён Государственным мемориальным музеем им. А. Суворова. Великая княгиня Марина Владимировна, праправнучка Александра I, наградила Юрия Николаевича за эту работу медалью «400 лет Дому Романовых».

Другие ассоциации навевает портрет последнего российского императора Николая II. В его глазах читается ожидание трагической развязки, предсказанной монахом Авелем, где он пророчил гибель империи и царской семьи. На Николае тоже военный мундир, но строго чёрный, свечи в кабинете потушены, в опущенной руке зажата перчатка. Царь уходит с политической арены навстречу мученической смерти. Оба царских портрета по достоинству оценены экспертами и находятся в ведущих музеях Санкт-Петербурга. Примечательно, что в Музее военной академии северной столицы находится ещё одна картина Юрия Квасова – портрет Нестора Каландаришвили, возглавлявшего в годы Гражданской войны один из иркутских партизанских отрядов. Ныне портреты непримиримых противников сошлись в музейных залах столицы Российской империи.

Каждая картина портретиста открывает особый, индивидуальный мир человека, через образ которого видится его мироощущение, служение избранному делу, приходит осмысление истории или целой эпохи. Каждый портрет притягивает, навевает на сокровенные размышления. Например, портрет Владимира Гронского, директора Государственного мемориального музея, поражает мастерством воплощения живого, реального человека, только помещённого в портретную рамку. То же самое можно сказать о портрете художника А. Муравьёва, академика, где эффектные серебристые нити на усах и бороде придают картине оттенки экстравагантности и романтизма.

В женских портретах привлекают чистые тона, мягкий стиль живописи, порой с оттенками лёгкой грусти и сдержанной недосказанности. Таковы портреты Елены Ивановой («Иркутянка»), Светланы Домбровской, художницы в кузнечном деле Веры Кондратьевой и другие.

Нельзя обойти вниманием автопортрет художника вместе с супругой и музой его жизни и вдохновения Ольгой Ильиной (Квасовой). Поразительная проработка мужского лица в игре светотеней и уверенный взгляд человека, знающего своё дело, создают образ творца, которым вправе гордится земля Сибирская. Композиция картины построена по оригинальному принципу «портрета в портрете», где за верной спутницей жизни Юрий Николаевич держит пустую рамку, разместив в ней свою драгоценную вторую половину.

Восхождение Юрия Квасова на Олимп изобразительного искусства ещё раз подтверждает высокий профессиональный уровень преподавательского состава Иркутского художественного училища, взрастившего немало больших мастеров живописи, среди которых Квасов занимает достойное место. Своим наставниками он считает народного художника В. Рогаля, М. Воронько, Г. Леви, преподававших в этом училище. Его прославленный коллектив и сегодня продолжает успешно готовить специалистов художественного профиля.

Ну, а наступивший год 70-летия создателя иркутской портретной летописи Юрия Квасова подводит лишь промежуточные итоги его вклада в искусство живописи. Впереди новые успехи и достижения.