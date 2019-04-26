Советы по эффективному ведению бизнеса даст предпринимателям Сбербанк

Сбербанк запустил серию бизнес-форумов для малого бизнеса. Признанные эксперты в своих областях бизнеса (маркетинг, менеджмент, финансы, продажи, интернет-продвижение) выступят перед предпринимателями и дадут советы по эффективному ведению бизнеса. Также, в рамках форума будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей.

Главная задача бизнес-экспертов – предложить эффективные инструменты и варианты решений сложных бизнес-задач, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы компаний малого бизнеса.

Бизнес-форум – это лишь один из этапов большого реалити-проекта, в рамках которого происходит изучение анкет предпринимателей малого и микро-бизнеса, желающих принять участие в проекте, съемки бизнес-процессов в выбранных компаниях, а через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.

Александр Белокопытов, директор Дивизиона «Малый и микро-бизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

– Зачастую, предпринимателям не хватает актуальных знаний и практических кейсов для эффективного ведения бизнеса. И мы рады предложить нашим нынешним и потенциальным клиентам новую возможность получения практических знаний. Ключевым отличием от других мероприятий будет формат, когда в рамках форума признанные бизнес-эксперты станут не только предлагать предпринимателям эффективные инструменты для ведения бизнеса, но и на конкретных примерах проводить диагностику компаний-участников. Советы экспертов будут полезны всем гостям и участникам форума.

Первым городом серии мероприятий стала Самара. Спикеры форума в Самаре – известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса Михаил Смолянов, эксперт в области управления продажами Вадим Дозорцев, эксперт по диджитал-продвижению Алексей Иванов. Они обсудят реальный бизнес двух местных предпринимателей: производство металлических ограждений и сеть ресторанов – и дадут свои рекомендации.

В первом полугодии 2019 года бизнес-форумы проекта также пройдут 23 мая – в Казани; 30 мая – в Красноярске; 6 июня – в Омске. На осень запланировано еще три крупных форума.

По инф. Телеинформа

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