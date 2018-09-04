Сотовой связью обеспечили малонаселенные пункты Черемховского района

Усилители сигнала сотовой связи установили в четырех населенных пунктах Черемховского района – деревнях Хандагай и Инга, посёлке Мото-Бодары, а также селе Саянское. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Иркутской области Сергея Тена.
Общая численность проживающих в этих населенных пунктах жителей составляет немногим более 800 человек: в Саянском проживают 494 человека, в Хангадае – 175, в Инге – 121, в Мото-Бодарах – 52 человека. Цифровизация малонаселенных пунктов Иркутской области – часть масштабной федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».
Проблема слабого или отсутствующего сигнала сотовой связи для таежных территорий не нова. Провайдеры не готовы самостоятельно обеспечивать связью поселения с небольшим количеством жителей, так как данные проекты не приносят прибыли: стоимость установки одной вышки сотовой связи обойдется в пять с лишним миллионов рублей, а ее ежемесячное обслуживание составит порядка двухсот тысяч. Усилители сигнала – так называемые репитеры – обходятся значительно дешевле, но и в данном случае об окупаемости и тем более выгоде для бизнеса речи не идет. При этом предоставление жителям России равных возможностей по использованию цифровыми ресурсами – одна из приоритетных задач государства.
Откликнувшись на просьбу мэра Черемховского района и глав поселений, Сергей Тен оказал содействие в приобретении необходимого оборудования. Для наиболее эффективного распространения сигнала репитеры установили в центральных местах населенных пунктов: в Саянском – на здании местной администрации, в Хандагае – на здании местной библиотеки, в Инге и Мото-Бадарах – на частных домах.
– В период избирательной кампании в Государственную Думу седьмого созыва одним из наиболее частых ко мне как к кандидату был вопрос от жителей малых сел по цифровизации. Люди жаловались на отсутствие сотовой связи доступа в интернет. Все предложения мы зафиксировали и включили в пятилетний план работы. На данный момент последовательно выполняем наказы избирателей. Доступ в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с теперь есть в Заларинском районе в селах Бабагай, Бажир, Новочеремхово, Черемшанка, деревнях Тыреть 2-я, Большая заимка; Романенкина, Заблагар; в Зиминском районе в селах Басалаевка, Зулумай, Баргадай, Перевоз, Новолетники, Глинки, Филипповск, Харайгун, деревнях: Черемшанка, Мордино, Норы, Буринская дача; в Иркутском районе в деревнях Баруй, Сайгуты, Максимовщина, Егоровщина, Кыцигировка, Жердовка, Бургаз, Черемушка, Усть-Балей, Быкова, Столбова, Горный, Позднякова, Горяшина, Лыловщина.
Одну часть наказов удалось реализовать по программе «Устранение цифрового неравенства», другую – благодаря государственно-частному партнерству.
О необходимости развития программы по всеобщей цифровизации области я разговаривал с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Он согласился, что лучшим методом реализации задачи является взаимодействие бизнеса и власти в рамках государственно-частного партнерства. В пример он привел регионы, где такие программы реализуются системно, с хорошим объемом финансирования со стороны субъекта: Новосибирская область, Красноярский край, республика Татарстан.
В этом году между правительством Иркутской области, министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» тоже заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области – это большой шаг в верном направлении. При этом, убежден, необходимо оказывать более существенную поддержку подобным проектам. Вопрос доступности связи – стратегический, это не только качество жизни наших людей, но и повышение инвестиционного и предпринимательского климата региона, – подчеркнул Сергей Тен.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей.
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет косну...
Государственная дума одобрила по итогам первого чтения внесенный Правительством РФ законопроект об изменении общеустановленного возраста выхода на пенсию. Основной целью законопроекта является повышение темпо...
17 июля в Москве прошло заседание Общественного совета при Пенсионном фонде России. Главным вопросом в повестке заседания стали основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год и плановый период до 2021 года...
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации ...
Граждане РФ, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, за 3 года потеряли на этом более 100 млрд рублей инвестиционного дохода. Такие данные обнародовала Счетная палата (СП) Росс...
Усилители сигнала сотовой связи установили в четырех населенных пунктах Черемховского района – деревнях Хандагай и Инга, посёлке Мото-Бодары, а также селе Саянское. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Иркутской области Сергея Тена.
На горячую линию Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области часто поступают вопросы о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точно знают дату, когда доставщик или почтальон принесёт пенсию. А вот пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто интересуются, почему иногда разница составляет 2–3 дня. Перенос сроков происходит лишь по одной причине: пенсия выплачивается раньше, если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А в следующем месяце пенсия зачисляется как обычно, по графику. Из-за этого у многих пенсионеров создаётся ощущение, что в текущем месяце ему задержали выплату.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».