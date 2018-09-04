Сотовой связью обеспечили малонаселенные пункты Черемховского района

Усилители сигнала сотовой связи установили в четырех населенных пунктах Черемховского района – деревнях Хандагай и Инга, посёлке Мото-Бодары, а также селе Саянское. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Иркутской области Сергея Тена.

Общая численность проживающих в этих населенных пунктах жителей составляет немногим более 800 человек: в Саянском проживают 494 человека, в Хангадае – 175, в Инге – 121, в Мото-Бодарах – 52 человека. Цифровизация малонаселенных пунктов Иркутской области – часть масштабной федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Проблема слабого или отсутствующего сигнала сотовой связи для таежных территорий не нова. Провайдеры не готовы самостоятельно обеспечивать связью поселения с небольшим количеством жителей, так как данные проекты не приносят прибыли: стоимость установки одной вышки сотовой связи обойдется в пять с лишним миллионов рублей, а ее ежемесячное обслуживание составит порядка двухсот тысяч. Усилители сигнала – так называемые репитеры – обходятся значительно дешевле, но и в данном случае об окупаемости и тем более выгоде для бизнеса речи не идет. При этом предоставление жителям России равных возможностей по использованию цифровыми ресурсами – одна из приоритетных задач государства.

Откликнувшись на просьбу мэра Черемховского района и глав поселений, Сергей Тен оказал содействие в приобретении необходимого оборудования. Для наиболее эффективного распространения сигнала репитеры установили в центральных местах населенных пунктов: в Саянском – на здании местной администрации, в Хандагае – на здании местной библиотеки, в Инге и Мото-Бадарах – на частных домах.

– В период избирательной кампании в Государственную Думу седьмого созыва одним из наиболее частых ко мне как к кандидату был вопрос от жителей малых сел по цифровизации. Люди жаловались на отсутствие сотовой связи доступа в интернет. Все предложения мы зафиксировали и включили в пятилетний план работы. На данный момент последовательно выполняем наказы избирателей. Доступ в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с теперь есть в Заларинском районе в селах Бабагай, Бажир, Новочеремхово, Черемшанка, деревнях Тыреть 2-я, Большая заимка; Романенкина, Заблагар; в Зиминском районе в селах Басалаевка, Зулумай, Баргадай, Перевоз, Новолетники, Глинки, Филипповск, Харайгун, деревнях: Черемшанка, Мордино, Норы, Буринская дача; в Иркутском районе в деревнях Баруй, Сайгуты, Максимовщина, Егоровщина, Кыцигировка, Жердовка, Бургаз, Черемушка, Усть-Балей, Быкова, Столбова, Горный, Позднякова, Горяшина, Лыловщина.

Одну часть наказов удалось реализовать по программе «Устранение цифрового неравенства», другую – благодаря государственно-частному партнерству.

О необходимости развития программы по всеобщей цифровизации области я разговаривал с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Он согласился, что лучшим методом реализации задачи является взаимодействие бизнеса и власти в рамках государственно-частного партнерства. В пример он привел регионы, где такие программы реализуются системно, с хорошим объемом финансирования со стороны субъекта: Новосибирская область, Красноярский край, республика Татарстан.

В этом году между правительством Иркутской области, министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» тоже заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области – это большой шаг в верном направлении. При этом, убежден, необходимо оказывать более существенную поддержку подобным проектам. Вопрос доступности связи – стратегический, это не только качество жизни наших людей, но и повышение инвестиционного и предпринимательского климата региона, – подчеркнул Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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