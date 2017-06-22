Городской парк «Солнечная дорога» будет создан на правом берегу Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара». Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе презентации проекта благоустройства этой территории заместителю полномочного представителя президента РФ в СФО Любови Бурды.

Глава города отметил, что работы по благоустройству были начаты ещё в прошлом году в рамках частно-муниципального партнёрства, нынешним летом большинство из них будет завершено. Проект «Солнечная дорога» включён в программу «Формирование комфортной городской среды».

– Наша основная задача – сделать привычную зону отдыха более удобной и комфортной для горожан, – отметил Дмитрий Бердников.

Кроме того, в рамках частно-муниципального партнёрства в 2018 году предполагается запустить речной трамвай, который соединит две городские зоны отдыха – парк «Солнечная дорога» и пляж на заливе Якоби. По словам представителя компании-партнёра, трамвай уже приобретён, необходимо оформить документы и установить пирсы.