Событие года – столетие иркутского вуза

Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен провел рабочую встречу с исполняющим обязанности ректора ИГУ Игорем Бычковым. Основной темой стало обсуждение поддержки научных проектов и планов Иркутского государственного университета в преддверии празднования 100-летнего юбилея.
Говоря о важности предстоящих событий, Сергей Тен отметил, что «столетие Иркутского университета должно стать событием года в Иркутской области». Он также проинформировал Игоря Бычкова о состоявшейся на днях встрече с заместителем министра образования и науки РФ Григорием Трубниковым, на которой парламентарий обсуждал дальнейшее развитие мегасайенс-проекта по строительству крупнейшей в мире гамма-обсерватории на Тункинском астрофизическом полигоне.
Сергей Тен выразил готовность организовать встречу и.о. ректора Игоря Бычкова и директора НИИ прикладной физики ИГУ Николая Буднева с кураторами научного направления в министерстве образования и науки РФ для дальнейшего продвижения проекта, сообщает пресс-служба депутата.
Кроме того, Сергей Тен как руководитель Межфракционной рабочей группы «Байкал» заверил Игоря Бычкова, что окажет всемерную поддержку новому проекту университета по мониторингу озера, который объединяет усилия научного сообщества ИГУ, ИРНИТУ, а также профильных институтов ИНЦ СО РАН.
Также на встрече обсудили перспективы развития и создания центра НТИ по направлению «Технология сенсорики» на базе НИИ биологии ИГУ. Этот проект сейчас участвует в конкурсе на получение федеральной поддержки и в дальнейшем может стать первым шагом к развитию в регионе высокотехнологичной отрасли, по словам Игоря Бычкова, «потянет за собой и науку, и, в первую очередь, образование и технологию». По мнению Сергея Тена, развитие наукоемких и высокотехнологичных проектов обеспечит удержание высококвалифицированных кадров не только в Иркутском государственном университете, но и в регионе в целом.
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