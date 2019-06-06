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Служебная собака разыскала потерявшегося в лесу чеовека
По инф. Телеинформа   
06 Июня 2019 г.
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Благодаря служебно-розыскной собаке по кличке Ханна полицейские нашли живым и невредимым заблудившегося в лесу человека.

Ищейка Ханна разыскала в лесах Иркутского района потерявшегося человека

46-летний мужчина пропал 3 июня в лесу в районе Змеиной пади Иркутского района в 40 километрах от областного центра. С заявлением об исчезновении в полицию обратился его приятель.

Для розыска была сформирована поисковая группа. В ее состав вошел сотрудник Центра кинологической службы регионального ГУ МВД с ищейкой. В течение нескольких часов полицейские обследовали таежную местность, где предположительно мог находиться пропавший человек. К вечеру 4 июня служебная собака взяла след и вывела сотрудников полиции к заблудившемуся мужчине.

По инф. Телеинформа

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