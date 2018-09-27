Скоро российские туристы тратят в заграничных поездках?

Сбербанк проанализировал расходы россиян по картам за границей в течение трех летних месяцев. За этот период граждане РФ потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд рублей без учета авиабилетов. Самый крупный чек за гостиницу составил 8,1 млн рублей и был оплачен в Индонезии, на острове Мойо, сообщает пресс-служба банка.

Из общей суммы трат 34,7 млрд рублей пришлось на снятие наличных. Из безналичных расходов – 106,5 млрд рублей – почти половина ушли на проживание. Оставшаяся сумма потрачена главным образом в магазинах одежды (14,3%), супермаркетах (6,2%) и ресторанах (5,8%). Максимальная покупка с использованием карты Сбербанка на 7,3 млн рублей была сделана в торговом центре на Гавайях (США). Самый дорогой ужин, оплаченный клиентом Сбербанка, состоялся этим летом во Франции. Счет составил 3,1 млн рублей.

Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах. Больше всего средств клиенты Сбербанка потратили в Италии (8,55 млрд рублей) и Турции (8,4 млрд рублей). На третьем месте – Испания с показателем 6,75 млрд рублей.

– Самые высокие средние расходы – у туристов во Французской Полинезии. Сверх расходов на перелет и гостиницы каждый оставил здесь в среднем 168 тысяч рублей. Самый низкий «средний» чек – в Гондурасе. Он составляет 4970 рублей. Любопытно, что прошедшим летом это государство посетили 32 клиента Сбербанка – достаточно много для этого необычного маршрута, – говорят в банке.

Структура трат в зарубежных странах различается. Так, в Италии и Турции туристы расходуют значительное количество средств на покупку одежды и обуви – 52,3% и 38,8% от совокупных трат соответственно. В Финляндии и Эстонии покупают продукты (41,2% и 31,1% от расходов в стране соответственно). Южная Корея, Израиль и Германия – основные направления для лечения за рубежом (43,5, 28,2 и 15% от общих трат). В Монако 28,8% от всех расходов туристы оставляют в казино. Это больше, чем в какой-либо другой стране. Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте – 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн рублей. В Монако же отмечен и самый большой чек в фастфуде. Посетитель из Москвы «перекусил» тут на 895 тысяч рублей.

По инф. Телеинформа

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