Система инкассации Сбербанка - целый мир в одной компании

Сбербанк ко Всероссийскому дню инкассатора, который отмечается 1 августа, предлагает клиентам новейшие технологии.

В финансовой организации трудятся 15 тысяч инкассаторов. Работая в 11 часовых поясах, они обслуживают 140 тысяч объектов корпоративных клиентов, самую крупную в стране сеть банкоматов из 72 тысяч устройств, а также 15 тысяч дополнительных офисов. Только в 2017 году перевезено денег и ценностей на сумму свыше 50 трлн рублей. Инкассаторы в банке пользуются заслуженным уважением – многие пришли из силовых структур, участвовали в боевых действиях в горячих точках, награждены государственными наградами, сообщает пресс-служба банка.

– Сегодня наша служба инкассации превратилась в уникальную многофункциональную структуру мирового уровня, гибко реагирующую на самые сложные вызовы. На первом месте – интересы клиентов. Мы выходим на новый уровень взаимодействия, стремясь не только лучше учитывать их запросы, но предвосхищать их. Простота, надежность и нацеленность на абсолютную безопасность – вот наше неоспоримое конкурентное преимущество, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В основе концепции бизнес-модели службы инкассации Сбербанка – стремление создать условия, при которых любое преступное посягательство на перевозимые ценности становится бессмысленным. Так, при попытке несанкционированно вскрыть спецконтейнер находящиеся в нем денежные купюры будут безвозвратно испорчены – их зальет специальная несмываемая краска. Там, где это возможно, применяются так называемые дроп-сейфы: кассеты с денежными средствами автоматически загружаются в них из устройств-накопителей. За безопасностью специализированного транспорта на маршрутах круглосуточно наблюдают операторы центров мониторинга: они могут удаленно блокировать двигатель, двери, устройство-накопитель машины. Система пропускает внутрь только инкассаторских работников и следит за автомобилем, когда их нет рядом.

Изменения, происшедшие в службе только в последние годы, колоссальны, отмечают в финансовой организации. Так, для пересчета и упаковки наличностей в кассовых центрах банка широко используется робототехника. Новые маршруты инкассации в труднодоступные места осваиваются с помощью дронов. А при разработке собственной системы управления наличным денежным обращением применялся data-science-подход – анализ больших массивов данных и их обработка с помощью искусственного интеллекта. Система, получившая название «ПАТРИОТ», примерно на 10% эффективнее зарубежных аналогов и может использоваться любым финансовым учреждением. При этом не потребуется закупать программное обеспечение, нанимать и обучать персонал, строить математические модели. Достаточно предоставить в Сбербанк данные о движении наличности, и «ПАТРИОТ» определит, как правильно управлять этими потоками.

Внимательно отслеживая запросы клиентов, Сбербанк постоянно разрабатывает новые продукты и услуги. Одна из них – инкассация в режиме онлайн. Инкассатор, получив сейф-пакет от клиента, считывает специальным декодером мобильным устройством штрих-код, который напечатан на сопроводительном документе. Информация передается в банк, и деньги сразу зачисляются на счет клиента.

По инф. Телеинформа

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