Школьные стройки

На сегодняшний день капитальные ремонты за счёт средств бюджета Иркутской области ведутся в 71 образовательной организации региона. На строительство и капитальный ремонт объектов образования из областного бюджета направлено более 1,9 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.

До конца текущего года будут отремонтированы спортивные залы в 35 школах Приангарья, в том числе с привлечением федерального софинансирования в размере 18,8 млн рублей (объём средств областного бюджета на эти цели – 34,9 млн рублей).

Накануне начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области Екатерина Прудкая и начальник отдел планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного обеспечения министерства Елена Саланович проинспектировали ход капитального ремонта в специальной (коррекционной) школе № 1 Усолья-Сибирского.

Как сообщила Екатерина Прудкая, в образовательной организации ведётся ремонт кровли. Контракт на ремонтные работы был заключён 26 июня по результатам предусмотренных законодательством конкурсных процедур. Общая цена контракта – 2,4 млн рублей. Заключён договор с организацией, осуществляющей строительный надзор, в том числе за соблюдением мер по защите помещения от осадков.

– Это второй этап капитального ремонта на данном объекте. В прошлом году здесь была отремонтирована кровля первого блока, в этом году ведётся ремонт кровли второго блока. К настоящему моменту произведён демонтаж покрытия, установлен железобетонный пояс. В соответствии с контрактом, срок окончания работ – середина августа, – отметила Екатерина Прудкая.

По информации Елены Саланович, в Усолье-Сибирском в текущем году будет проведён капитальный ремонт спального корпуса санаторной школы-интерната № 4. Объём выделенных на это из областного бюджета средств составляет 4,9 млн рублей.

В 2017 году капитальные ремонты проводятся в дошкольных, общеобразовательных организациях, коррекционных школах и учреждениях среднего профессионального образования практически во всех городах и районах области.

В ряде муниципальных образований, где здания образовательных организаций требуют значительного комплексного капитального ремонта, финансирование и выполнение работ предусмотрено в течение трёх лет.

Максим Парфенов отметил, что в 2017 году за счёт федерального и регионального бюджетов на территории области осуществляется строительство 15 новых школ, из них шесть – это объекты, строительство которых начинается в текущем году, в том числе это школы в посёлке Молодёжный Иркутского района, в посёлке Куйтун, в селе Покосное Братского района. Кроме того, активно продолжается строительство школы в микрорайоне 7А Ангарска, начатое более 20 лет назад.

Принято решение о строительстве нового здания школы в посёлке Баяндай. Действующее здание школы ремонтировать нецелесообразно, что подтверждают результаты проведённого обследования. Основной задачей администрации Баяндаевского района является полная подготовка проектной документации и земельного участка для строительства. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, после получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости на её строительство будут направлены средства областного бюджета в необходимом объёме.

Активно ведётся строительство школы на 1275 мест в посёлке Молодёжный Иркутского района. Общий объём средств, направленных на строительство и оснащение нового образовательного учреждения, составляет более миллиарда рублей, в том числе 593,9 млн рублей из федерального бюджета, 400,4 млн рублей из областного бюджета, 44,3 млн рублей из местного бюджета.

Школа в Молодёжном – второе образовательное учреждение в Иркутской области, которое строится благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы», больше известной как «Большая перемена». Первый в регионе объект, построенный по этой программе, – школа № 69 в жилом комплексе «Эволюция» микрорайона Ново-Ленино – готовится с 1 сентября 2017 года начать образовательный процесс.

– В настоящее время администрация города Иркутска проводит мероприятия по соответствию школы лицензионным требованиям, в частности, как учредитель занимается дооснащением средствами обучения, в том числе учебниками и учебными пособиями. Проблем с учебниками не должно быть, почти все ребята, кроме первоклассников, пока прикреплены к другим школам города. Данный вопрос должен быть решён в том числе с использованием обменного фонда. А первоклашки будут обеспечиваться учебниками за счёт субвенции, которая предоставляется Иркутску на образовательную деятельность, – пояснил Максим Парфенов.

Замминистра отметил, что 1 сентября откроет двери для школьников новая школа в посёлке Новочунка Чунского района. Кроме того, с привлечением федерального финансирования ведётся строительство школы в посёлке Усть-Уда. В текущем году объём направленных средств составляет 210 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 57 млн рублей, 153 млн рублей – областного.