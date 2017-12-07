Школа юнг Соловецких островов

Дети войны побывали в гостях у иркутских школьников.

Н.А. Бороздина (справа) передаёт Т.Г. Рященко памятную книгу о «Детях войны»

Иркутские школьники, которым выпала честь стоять в почётном карауле у Вечного огня, часто встречаются с ветеранами войны и труда. На этот раз в гости к ребятам пришли представитель общественного движения «Дети войны», жительница Череповца Нина Алексеевна Бороздина и профессор Иркутского научно-исследовательского технического университета Тамара Гурьевна Рященко. Они рассказали ребятам о Школе соловецких юнг, которая с 1942 года готовила подростков для службы на кораблях Военно-Морского Флота СССР. Юнги были самыми молодыми профессиональными военными, участвующими в боевых действиях наравне со взрослыми. Одним из них был родной брат Тамары Гурьевны – Гурий Гурьянов.

Отдать жизнь за свободу Родины

Он родился в Череповце 14 августа 1927 года. Ему было 14 лет, когда фашистская Германия напала на Советский Союз.

– Я Гурия почти не помню, поскольку, когда началась война, мне было четыре года, – рассказывает Тамара Гурьевна. – Из рассказов старших знаю, что он был очень талантливый мальчик: пел, танцевал, читал стихи, был активный, общительный, занимался в кружках Дома пионеров. Как многие советские юноши, он рвался на фронт, чтобы бить фашистов. Написал заявление о зачислении в Школу юнг Военно-Морского флота СССР. А когда его зачислили, простились с ним только мы с сестрой – отец с мамой были в отъезде. Получилось, что мы видели его последними.

Гурий Гурьянов попал во второй набор Школы юнг ВМФ, которая располагалась на Соловецких островах. Учился он на боцмана. Ещё здесь готовили рулевых, радистов, артиллерийских электриков, мотористов, акустиков, сигнальщиков. Юнги всех специальностей, помимо теоретической подготовки, проходили практику по военно-морскому делу, учились плаванию, спасению утопающих, оказанию первой помощи. В конце учёбы юнги сдавали выпускные экзамены и распределялись на корабли ВМФ.

Ошибочно считать, что в Школу юнг во время войны отправляли исключительно беспризорников. Успешнее всего отбор проходили юные рабочие, сыновья полков и дети погибших военнослужащих. Учёба длилась от 9 до 11 месяцев, в программу входили не только специальные предметы, но и русский язык, математика, естественные науки. Подготовленные юноши становились ценным кадровым резервом флота.

Гурий Гурьянов был направлен для прохождения службы на катер БМО № 224. Бронированный малый охотник охранял караваны союзников, доставляющие Северному флоту продовольствие по ленд-лизу. Перед отъездом мальчишки давали клятву: «Родина! Великая Советская держава! В день отправки на боевые корабли приносим тебе свою клятву: мы клянёмся с достоинством и честью оправдать оказанное нам доверие, умножать боевые традиции советских моряков, хранить и оберегать честь Школы юнг ВМФ. Мы клянёмся отдать все силы, отдать жизнь, если надо, за свободу и независимость нашей Родины. Мы клянёмся до полного разгрома и уничтожения врага не знать отдыха и покоя, быть в первых рядах мужественных и смелых советских моряков. Если ослабнет воля, если подведу товарищей, если трусость постигнет в бою, то пусть презирают меня в веках, пусть покарает меня суровый закон Родины!»

Школа юнг Соловецких островов воспитала много известных в стране людей. Среди них писатель Герой Советского Союза, адмирал Вадим Коробов, народный артист СССР Борис Штоколов, народный артист РСФСР Георгий Юматов, кинодраматург Виталий Гузанов, контрразведчик Игорь Перетрухин. Но самым знаменитым выпускником школы стал писатель Валентин Пикуль, чьими романами зачитывались в СССР любители книг. Одна из них – «Мальчики с бантиками» была посвящена Школе соловецких юнг.

В годы войны школа выпустила 4111 человек, служивших затем на всех флотах. Почти 1000 из них не вернулись домой.

2 марта 1945 года во время одного из переходов немецкая подводная лодка торпедировала судно, на котором служил юный боцман Гурий Гурьевич Гурьянов.

Никто не забыт

Нина Алексеевна Бороздина – уроженка Иркутска. Так случилась, что Тамара Гурьева после окончания МГУ, где она училась инженерной геологии, приехала по распределению в Иркутск. А Нина Алексеевна волею судьбы оказалась в Череповце, но связи с Иркутском не утратила. Там она стала активным участником общественного движения «Дети войны» и прилагает сегодня все усилия, чтобы фраза «никто не забыт, ничто не забыто» наполнилась содержанием. Особенно важной она считает патриотическую работу с молодёжью.

История череповецких школьников, ставших юнгами, а всего их было пятеро, глубоко тронула нашу землячку. Вместе с другими активистами «Детей войны» Нина Бороздина организовала в память о погибших в годы войны выпускниках Школы юнг ВМФ поездку на Соловецкие острова, где на воду были опущены мемориальные венки и живые цветы.

Нина Алексеевна считает важным рассказать о юных моряках как можно большему числу людей.

В Иркутск наша землячка привезла подарки, самый памятный из них – камешек с Соловецких островов. Она вручила его Тамаре Гурьевне в память о её брате. Кроме этого, она передала ей фотографии мемориальной доски и памятника юнгам, которые установлены в Череповце и на Соловецких островах.

За военно-патриотическую работу, за активную жизненную позицию от лица мэрии Иркутска женщин поблагодарил глава департамента культуры Виталий Барышников. Он отметил значимость участия детей войны в работе с молодёжью.

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