Сервисы Сбербанка занимают лидирующие позиции в сети

ДомКлик – сервис для покупки, продажи недвижимости и оформления ипотеки Сбербанка – занял первое место в номинации «Сервисы» во всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018».

Среди 42 участников номинации ДомКлик стал первым, пройдя три этапа отбора, сообщает пресс-служба Сбербанка. Первый этап – народное голосование. Оценить номинантов могли все пользователи интернета. Во втором этапе к работе подключилось жюри: представители бизнеса и эксперты. По итогам двух туров жюри выбрало 10 финалистов. В финале экспертный совет и члены жюри определили трех победителей в каждой номинации.

– Мы очень рады этой награде, тем более что в этом году мы впервые участвовали в конкурсе. Это отличная мотивация для всей команды работать еще энергичнее, чтобы оправдать доверие и симпатию наших пользователей и жюри, – отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев.

Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. В нем ежегодно участвуют около 300 компаний. В конце 2017 года сервис ДомКлик занял пятое место среди сайтов по поиску недвижимости в России (по рейтингу Similar Web) за год работы.

По инф. Телеинформа

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