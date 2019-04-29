Сервисы для рынка недвижимости представил Сбербанк

В посёлке Листвянка Иркутского района состоялась 3-я Межрегиональная конференция недвижимости. 120 участников – представители строительных компаний и агентств недвижимости Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии, традиционно по приглашению Байкальского банка ПАО Сбербанк, собрались на Байкале для обсуждения тенденций развития рынка жилья и определения новой стратегии в деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

– Время стремительно меняет ситуацию в сфере недвижимости. Мы все понимаем, как важно нашим клиентам быстро, качественно, максимально безопасно и комфортно решать актуальные жилищные задачи. Разработка Сбербанка – экосистема «ДомКлик» точно реагирует на запросы людей. Сегодня она объединяет всех участников рынка недвижимости (застройщиков, АН, арендаторов, покупателей, оценщиков, страховые компании и др.). Вместе мы предоставляем весь спектр услуг, которые связаны с поиском, приобретением и владением объекта недвижимости- жилой и коммерческой. Сейчас мы выходим на принципиально новый уровень работы, намерены конкурировать с лучшими технологическими платформами на рынке жилья России. Мы готовы стать той цифровой рукой, которая поможет нашим клиентам и партнерам идти в ногу со временем, использовать лучшие технологии и достигать своих целей, – обратилась в приветственном докладе к участникам конференции директор управления по работе с партнерами ипотечного кредитования Татьяна Чувайлова.

В период с 2016 по 2018 год рынок ипотечного кредитования на территории Байкальского банка вырос на 57%, 33 595 семей обрели в прошлом году жилье и это наглядный результат разработанных сервисов. Спикеры Сбербанка на конференции дали подробный анализ всех разработок, улучшающих качество и скорость процесса покупки или продажи недвижимости. Платформа «ДомКлик» в 9 раз быстрее прежних стандартов ведет клиента по пути процедуры оформления ипотеки «под ключ», сервис «Анализ цены» позволяет увидеть реальную стоимость продаваемого объекта, электронный документооборот освобождает покупателя от утомительной бумажной волокиты, а удаленное сопровождение ипотечного кредита экономит время и ресурсы жителей регионов. По оценке экспертов, в 2019 году существенно облегчит процесс получения займа на жилье новый сервис – «Фабрика сделок».

Успешными примерами своего наработанного опыта поделились на конференции и партнеры банка. Так, представители Агентства недвижимости «Маклер» (г. Братск) рассказали о методике безопасных расчетов при проведении не ипотечных сделок. Строительная компания «Новый город» (г. Иркутск) настоящим прорывом назвала совместный со Сбербанком проект «Презентация объектов недвижимости клиенту через VR-показ». Благодаря технологичному оборудованию покупатель квартиры теперь даже в строящемся доме может увидеть в готовом виде свое будущее жилье, ознакомиться со всеми подробностями планировки и расположения.

Вместе с участниками межрегиональной конференции партнеров недвижимости обсудили за круглым столом актуальные вопросы и проблемы - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области В. П. Жердев, представители Министерства опеки и попечительства Иркутской области. Финальный день форума прошел в общении участников с приглашенным специальным гостем, бизнес-консультантом Геннадием Горбачевым.

Лейтмотивом байкальской встречи стал слоган, объединивший всех партнеров жилищного бизнеса – #ДружуСоСбербанком#.

По инф. Телеинформа

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