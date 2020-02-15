Сергей Тен: жильё на Байкале можно будет строить по однозначным правилам

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Внесены изменения в постановление правительства РФ о запрете ведения ряда видов экономической деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Напомним, проблема строительства жилых домов, с которой столкнулись жители Прибайкалья, особую актуальность приобрела два года назад. Постановление правительства РФ №643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» не давало ясного ответа, каким критериям должно соответствовать сооружение, чтобы не попасть под запрет.
Ситуация обострилась в последнее время, когда началась активная борьба с нелегальными гостиницами у Байкала, замаскированными под частные дома. Выдавая разрешение, местные власти всякий раз рисковали попасть под судебное разбирательство. Кроме того, строить коммунальную инфраструктуру было можно, а жилье – нельзя, так как не было четких критериев, что является индивидуальным жилым строением.
– 12 февраля 2020 года на заседании Межфракционной рабочей группы «Байкал» мы детально рассмотрели проект изменений в постановление правительства «О перечне видов экономической деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Работа была проведена колоссальная и с правительством РФ, министерством природы, Генеральной прокуратурой. Как итог: в новом проекте постановления сказано – строительство гражданами зданий и сооружений в границах центральной экологической зоны БПТ не запрещается. Кроме того, есть еще ряд поправок, которые устраняют неопределенные толкования. Сейчас документ направлен на согласование в регионы и федеральные органы власти. Надеемся, что до июля эта работа будет завершена, – отметил председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен.
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