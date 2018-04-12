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Сергей Тен выступит одним из чтецов «Тотального диктанта»
По инф. Телеинформа   
12 Апреля 2018 г.
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obrazovaniye

«Тотальный диктант» в Иркутске, как и в 75 странах мира, пройдет 14 апреля в 13 часов. В этом году в городе откроется 17 площадок. Впервые свои знания по русскому языку проверят в селе Анга Качугского района, на родине святителя Иннокентия (Вениаминова). В качестве чтеца на одной из площадок выступит депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен.

За 15 лет «Тотальный диктант» вышел далеко за пределы новосибирского университета. В этом году – грандиозный размах: 250 тысяч человек из 1000 городов примут участие в написании текста писателя Гузель Яхиной.

Текст рассказывает об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Он разбит на три части – «Утро», «День» и «Вечер» – для разных часовых поясов. Впоследствии текст войдет в новый роман автора «Дети мои».

– «Тотальный диктант» постепенно становится важным элементом в изучении русского языка. Вновь одновременно с «Тотальным диктантом» пройдёт тест, который даст возможность поучаствовать в акции тем, кто только начал изучать русский язык. Самое большое количество площадок в этом году будет в России, Китае и Германии. К чтению текста диктантов присоединяются известные и любимые артисты, певцы, музыканты, спортивные комментаторы, – отметил Сергей Тен.

Парламентарий будет диктовать на факультете сервиса и рекламы Иркутского государственного университета.

– Диктант затрагивает различные правила русского языка, он традиционно непрост с точки зрения как орфографии, так и пунктуации. Всегда поддерживаю подобные инициативы. Русский язык – основа существования нашей великой национальной культуры. Язык позволяет нам жить в защищенном культурном пространстве: сбережение его чистоты – вопрос сбережения нации, – подчеркнул Сергей Тен.

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