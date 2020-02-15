Сергей Тен: важно обсудить закон об ограничении торговли бытовой химией на Байкале

Законопроект о регулировании моющих и бытовых средств с содержанием фосфатов важно обсудить с региональной властью перед внесением в Государственную думу. Об этом заявил депутат ГД от Иркутской области Сергей Тен.

Одной из главных угроз экологической безопасности озера Байкал являются процессы ухудшения качества воды из-за избыточного поступления в него элементов с содержанием фосфатов, в том числе, через бытовые и хозяйственные стоки в водосборный бассейн и непосредственно в акваторию озера. Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, зарубежная практика охраны водоемов с 1980-х годов показывает, что наиболее эффективным способом их защиты является ограничение продажи вредных синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, содержащих в своем составе фосфаты и фосфонаты.

– Наша рабочая межфракционная группа «Байкал» рассмотрела проект федерального закона о внесении изменений в закон «Об охране озера Байкал», который разработали депутаты ГД РФ Николай Будуев и Николай Валуев, – рассказал председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен.

Закон устанавливает специальное государственное регулирование продажи синтетических моющих средств и товаров бытовой химии с содержанием фосфатов и фосфонатов в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. На него получены положительные заключения Минприроды России и Лимнологического института СО РАН.

– Однако после обсуждения проекта мы приняли решение получить обратную связь по этой инициативе от исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Планируем внести инициативу в Государственную думу в весеннюю сессию, – отметил Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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